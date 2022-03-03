Слово прощания. Ушла из жизни наша коллега Вера Морозова

Это трагическое известие буквально ошеломило коллектив редакции газеты «Советский Сахалин». Невозможно поверить в то, что 2 марта из-за болезни оборвалась жизнь заместителя редактора газеты по рекламе

Веры Морозовой.

Что мы больше никогда не увидим нашу красавицу, умницу, интеллигентную и приветливую Верочку.

В 25 лет она пришла в редакцию и до самого последнего дня преданно трудилась в ней почти 31 год. Начинала машинисткой, затем работала в отделе рекламы. Без отрыва от работы получила диплом бакалавра Тихоокеанского государственного экономического университета, чтобы профессиональнее помогать газете в финансовых вопросах.

Вера Морозова умела работать с людьми, ответственно и добросовестно относилась к делу. Она – ветеран труда, среди ее наград – почетные грамоты и благодарности федерального значения, администрации области, министерства цифрового и технологического развития.

А еще она любила природу, в свободное время увлеченно занималась садом-огородом, выращивала цветы, на мастер-классах постигала тонкости искусства икебаны. Ей бы жить да жить всем нам на радость, но у судьбы свои виды на каждого.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Веры Морозовой. Мы сохраним светлую память о коллеге, ее нам будет очень не хватать.

Коллектив редакции газеты «Советский Сахалин».