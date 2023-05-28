Сложный выбор – Доска почета или сквер

В Углегорске на голосование представлены два объекта: городская Доска почета и сквер по улице Победы в районе хоккейного корта. Доска почета традиционно находится в центре города. И, конечно, должна выглядеть современно и статусно.

– Каждому человеку требуется внимание, многим важно, чтобы об их вкладе в общее дело знали не только непосредственные руководители и коллеги, но и жители, гости города. Доска почета станет местом, которое будет привлекать к себе внимание каждого проходящего и проезжающего мимо человека.

Здесь будут размещаться фотографии и описание заслуг работников предприятий, активных участников общественной жизни округа, – рассказала куратор проекта зампредседателя Углегорского горсобрания Татьяна Козлова.

– Предполагается в качестве основы объекта использовать композитный материал. Нам бы хотелось получить не просто информационный стенд, а арт-объект, украшающий центр города. Эта территория будет благоустроена, украшена газонами, торшерными и акцентными светильниками.

Еще один объект в Углегорске – сквер площадью 1200 квадратных метров. В городе уверены, что оснащение мест для культурного семейного отдыха, площадок для игр приведет к уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время.

По словам Татьяны Козловой, по проекту предусмотрено обустройство новых тротуаров, дорожек с различным покрытием. Планируется установка садово-парковой мебели и малых архитектурных форм.

В прошлогоднем голосовании в победители вышли два объекта в Шахтерске – пешеходная зона и аллея Памяти. Работы по их благоустройству уже завершились.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.