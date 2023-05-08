Слушание уголовного дела углегорского экс-мэра Сергея Дорощука, прогремевшее на всю страну, продолжится в южно-сахалинском суде

Такое решение вынес областной суд. Как пояснили в его пресс-службе, защита Дорощука заявляла ходатайство о переносе судебного заседания из Углегорска в Южно-Сахалинск, просьбу удовлетворили.

Решение пока в законную силу не вступило – до середины мая стороны процесса имеют право его оспорить.

Как уже сообщалось, экс-главе района вменяют в вину срыв выпуска очередного номера газеты «Углегорские новости» в июле 2021 года. В нем была запланирована публикация об экологическом ЧП в результате производственной деятельности угольного разреза «Восточной горнорудной компании» – сходе мощного селя, загрязнении рек Желтая и Углегорка и возникшей угрозе затопления близлежащих территорий.

В день выхода газеты редакционные помещения отключили от электроэнергии, а журналистов выставили из кабинеты. Мэр Дорощук лично прибыл в редакцию и отдал распоряжение не выпускать «Углегорские новости». История получила резонанс на всю страну. Губернатор Валерий Лимаренко предложил главе администрации уйти в отставку, что тот и сделал.

Затем было возбуждено уголовное дело. Следователи увидели в действиях Дорощука признаки преступления, подпадающего под часть 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В марте в Углегорском суде начались слушания по делу.

Евгений Аверин.

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