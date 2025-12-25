Слушая своё сердце. Так работает с детьми и молодёжью сахалинский ветеран

Вряд ли ещё в каком регионе России отыщется доброволец, на счету которого 437 неформальных и благотворительных уроков мужества, проведённых в 48 школах. Тем более если учесть, что ветеран органов госбезопасности Сергей Часников в течение десяти лет встречается с детьми и молодёжью в свободное от рабочих вахт время.

В Год защитника Отечества комитет Государственной Думы по обороне за большой личный вклад в нашу победу в СВО наградил его грамотой, губернатор вручил медаль «Сахалинская область – фронту» IV степени. А мы пригласили ветерана в редакционную гостиную.

– Сергей Антонович, чем объясняется ваша сверхактивность?

– Потребностью души (не сочтите за пафос). Не думал, что так втянусь. Количество встреч не самоцель. В каждом классе, в каждой школе всё проходит по-разному, без штампов. Представьте, начинается учебный год, раздаются звонки. Школы приглашают на встречи с ребятами: приходите, мы вас ждём. Это же радость для души! У меня ощущение, что закончу эту работу только тогда, когда не будет сил.

В одной школе я провёл 11 уроков подряд. Две трети времени рассказывал детям о героях былых времён и наших современниках, о нравственных ценностях, спорте, любви и дружбе… Показывал клипы. Объяснял детям, что скоро они повзрослеют и примут от нас страну. Так что мы благословляем их шагать вперёд, беречь, развивать и укреплять Россию, продолжать лучшие традиции, быть готовыми к подвигам.

– А у вас в детстве были подобные ориентиры?

– Я ребёнок послевоенных лет. Мой отец сержантом прошёл всю войну – от парада на Красной площади до взятия Берлина. Был водителем. Его фронтовые дороги пролегали по Курской дуге, он форсировал Днепр, дважды находился в Кёнигсберге. Награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Отец и род его – из казаков среднего Дона. Были среди моих дедов и прадедов рекруты, которые служили царю-батюшке по 25 лет, участники походов на Европу, защитники Отечества. Так что воспитывался я не только на хороших книгах, но и на семейных историях и рассказах фронтовиков, которые нередко приходили к нам в школу.

– Сахалин – ваша родина?

– Да. Родители приехали на Сахалин в 1950-м. Жили в бараке в селе Кошевом Смирныховского района. Потом отец, у которого были золотые руки, с сыновьями построил дом. В семье было семеро детей. В ту пору, образно говоря, мы чувствовали запах пороха войны, с которой пришёл отец. Забавой для нас была игра в «войнушку». Однако мы старались помогать родителям и, однозначно, рано взрослели.

– Вы работаете с детской аудиторией. В ней наверняка есть дети участников СВО, отцы которых служат или погибли. Как находите контакт с этими ребятами?

– Перед встречами спрашиваю у педагогов, есть ли в классе дети бойцов. Заметил, чем младше класс, тем больше у этих ребятишек родителей на СВО. Как-то проводил патриотический урок у третьеклассников одной из корсаковских школ и отметил: взгляд у таких ребят не детский, словно просящий участия. Стараюсь каждому такому ребёнку уделить внимание. И не могу сдержать слёз, когда некоторые дети на переменке подходят и шёпотом доверительно говорят: «Мой папа на СВО пропал без вести»…

Однажды перед встречей с шестиклассниками учительница предупредила, что есть девочка, у которой отец погиб на СВО. Одноклассники с минуты на минуту будут поздравлять её с днём рождения. Спросила, как лучше нам поступить: подождать или зайти в класс? Зашли и правильно сделали, поздравили и порадовали именинницу.

Иногда педагоги говорят: давайте вообще не будем касаться темы СВО. А почему? Не лучше ли так повести беседу, чтобы мальчики и девочки почувствовали, что они сыновья и дочери героев? Считаю, что я на передовой, помогаю детям осознать, что их отцы – образцы мужества. С некоторыми школами контактирую более восьми лет.

– Раз так, то наверняка у вас есть определённый алгоритм такой работы.

– Однажды проводил урок мужества со старшеклассниками в красивом актовом зале, у микрофона. Но со сцены не видел глаз ребят, не ощущал, как они воспринимают сказанное. В дальнейшем стал работать с параллельными классами. Продумываю содержание бесед и их форму.

Я знаком с московским писателем, участником секретных операций, пограничником Николаем Берсенёвым. Он написал книгу «Тёркин с нами» о преемственности героизма поколений. В столице Николай нередко выступает с моноспектаклями на патриотическую тему. Я у него учусь и кое-какие элементы заимствую, увязываю героику с добротой. На каждом уроке говорю ребятам: мы вас любим и надеемся на вас. Главное, чтобы вы это чувствовали.

– Сергей Антонович, вы объехали практически все районы Сахалина. Приём в каких особо запомнился?

– В межвахтовый период побывал в Охинском районе. Вице-мэр Розалия Муртазина и управление образования позаботились о гостинице, дали машину и инструктора. Мы объехали все школы района.

Нынешней весной администрация Долинского городского округа организовала мою поездку на машине с инструктором по общеобразовательным организациям района. Не удалось побывать только во Взморье и Быкове. В школу с. Взморье позже сам съездил.

Обычно в школах провожу весь день и каждый раз интересуюсь, как прошли встречи. Слышу такие отзывы: необычно, жизненно; школе нужны те, кто может общаться с детьми, у кого есть любовь к ним… Я стараюсь. Для меня главное, чтобы дети любили Отчизну и чтобы помыслы у них были чисты. А как общаться с ребятами, мне всегда сердце подскажет.

Гостя расспрашивала Людмила Степанец.