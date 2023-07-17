Служба «Дети в семье». Сахалинская область станет пилотным регионом, где заработает новая служба помощи «Дети в семье»

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провела совещание с руководителями региональных министерств и организаций Сахалинской области. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко детский омбудсмен обсудила создание новой службы помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Власти Сахалинской области слышат и чувствуют проблемы людей, подходят к их решению неформально. Мы видим, что с детьми в островных учреждениях работают хорошие команды, уделяется внимание медицине, образованию, уходу за детьми. Но мы понимаем, что самое дорогое у ребенка – это семья. Семья важнее даже самого замечательного детского дома. В связи с этим в рамках поручения Президента РФ мы создаем службу «Дети в семье». Она будет заниматься адресной помощью семьям, которым еще можно помочь, у которых есть реабилитационный потенциал воспитывать ребенка. Там, где такой возможности уже нет, будем работать над поиском и сопровождением замещающих семей. Сахалинская область станет одним из пилотных регионов, где мы наработаем необходимый опыт. Уверена, что все получится, – отметила Мария Львова-Белова.

– Некоторые ситуации требуют человекоцентричного подхода, нестандартного решения для конкретной семьи. Их нужно решать неформально и быстро, чтобы было сделано все для защиты интересов ребенка. Проект «Дети в семье» нужен как раз для этого. Он очень похож на наши региональные проекты, в рамках которых мы помогаем семьям выйти из-за черты бедности, решаем вопросы наших военнослужащих. Такой же подход будем применять и в работе по защите интересов детей, – рассказал Валерий Лимаренко.

Кроме того, на встрече стороны обсудили организацию более эффективной и качественной работы по предоставлению технических средств реабилитации, предназначенных для малышей. Зачастую в такой помощи семьи нуждаются больше всего, причем оперативно.