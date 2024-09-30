Служили два товарища… В одном полку, хоть и в разные годы, несли службу два журналиста «Советского Сахалина»

Нет, в армии товарищами они не были: ответственный секретарь «СовСаха» Вячеслав Жердев и корреспондент Евгений Аверин служили в разные годы. Зато действительно в одном полку: 52-м гвардейском, входившем в 123-ю гвардейскую Духовщинско-Хинганскую Краснознамённую, ордена Суворова II степени мотострелковую дивизию. 25 сентября прославленное воинское формирование отмечало 85-летие.

Фашистов гнали до Балтики

Сейчас дивизия переформирована в 70-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Новому воинскому подразделению, расквартированному в Уссурийске, переданы почётное наименование и ордена.

День рождения дивизия отмечает по дате, в которую было завершено её первое формирование в Красноярске в 1939 году. В тот 25 день сентября дивизию собрали, присвоив ей номер 119.

Как только началась Великая Отечественная, дивизия убыла на фронт, где вступила в первые бои в Смоленской области. Затем отступала на восток, но на территории современной Тверской области уперлась и зимой 1941 года перешла в наступление, освободив от фашистов Калинин (сегодня это Тверь). В 1942 году дивизии присвоили звание гвардейской. А за взятие города Духовщина дали наименование Духовщинской. Освобождение белорусского Витебска летом 1944 года принесло дивизии орден Суворова II степени.

В последний год войны дивизия с боями прошла Литву и Восточную Пруссию, где штурмовала крепость Кёнигсберг, а в апреле вышла на берег Балтики.

Вышвырнули японцев из Маньчжурии

Летом 1945 года дивизию перебросили на восток и включили в состав Забайкальского фронта. В ночь на 9 августа бойцы форсировали Халхин-Гол и начали освобождать от японцев Маньчжурию. Трудный переход через пустыню Гоби и горы Большого Хингана добавил к имени дивизии почётное наименование Хинганской.

Боевой путь формирования закончился в Порт-Артуре, где дивизия стояла до 1955 года. А затем была выведена в Приморье и там получила новое наименование, став 123-й гвардейской Духовщинско-Хинганской Краснознамённой, ордена Суворова II степени мотострелковой дивизией.

В 1968 году формирование наградили орденом Октябрьской Революции. В 1990-м присвоили номер 129 и превратили в пулемётно-артиллерийскую дивизию. В 2011-м переформировали в бригаду.

Крутил баранку и писал заметки

Окончив школу в амурском городе Свободном, Вячеслав Жердев планировал поступить в Дальневосточный госуниверситет (ДВГУ). Но в мае 1969 года его призвали в ряды Советской армии. До середины лета 1971-го он служил в автотранспортной роте 52-го гвардейского полка 123-й гвардейской дивизии в поселке Барабаш.

Как утверждает ответственный секретарь «Советского Сахалина», первое время он возил горючее и припасы для военной техники, а позже ему доверили снабжение части водой. Выполнение служебных обязанностей Вячеслав Жердев совмещал с подготовкой газетных заметок.

«Гвардии рядовой Ф. Яковлев много работает с воинами, слабо знающими географическую карту. В часы самоподготовки он проводит с ними беседы «У карты Родины», «У карты мира», – писал будущий ответсек главной газеты Сахалинской области в издании «Боевое знамя», освещавшем повседневную жизнь 5-й армии.

Вспомним советы военкорам

«Смотрю на машину ЗИЛ-131 и никак не могу налюбоваться. Каждая её часть, каждая деталь сверкает чистотой. На таком автомобиле хоть сейчас в бой», – так начинает Вячеслав Жердев одну из заметок.

Эту и другие публикации, вырезанные из пожелтевших газет, ответсек показал редакции, устроив в честь дня рождения дивизии небольшую праздничную экспозицию на стене своего кабинета, где он обычно вывешивает гранки очередного номера «Советского Сахалина».

Рядом с публикациями младшего сержанта Вячеслава Жердева висят бланки редакционных писем, отправляемых военным корреспондентам газет, – дивизионной «За Родину», армейской «Боевое знамя» и окружной «Суворовский натиск». Это ёмкие советы газетным авторам, которые полезно напомнить и современным журналистам: «При написании корреспонденции приводите в ней больше конкретных и поучительных примеров… Излагайте материал просто и ясно, грамотно в военном и техническом отношении… Тщательно сверяйте все сообщаемые Вами цифры и факты».

Окончив срочную службу летом 1971 года, Вячеслав Жердев поступил в ДВГУ на отделение журналистики, приложив армейские публикации к документам для приёмной комиссии.

С первого курса – в командиры расчёта

Евгений Аверин в редакции «Советского Сахалина» часто отвечает за материалы, приходящие из областного правительства. Потому цифры и факты проверяет особенно тщательно – как и советовали армейские редакции военным корреспондентам.

В 52-й полк 123-й гвардейской дивизии Аверин попал, окончив первый курс журфака ДВГУ. Службу нёс в артиллерийском дивизионе с декабря 1985-го. И до сих пор без запинок характеризует орудие, расчётом которого командовал: «М-30, 122-миллиметровая гаубица образца 1938 года».

Орудие это до сих пор находится на вооружении в армиях некоторых стран мира. В Южно-Сахалинске его можно увидеть на площади Победы.

В армию студента Аверина призвали, потому что в 1984 году правительство СССР отменило отсрочку, предоставляемую студентам многих вузов. Во второй половине 80-х СССР столкнулся с нехваткой призывников на фоне военного конфликта в Афганистане и общего обострения международной обстановки.

Отсрочку тогда отменили даже в вузах, имевших военные кафедры. Потому студенту Аверину и пришлось до мая 1987 года постигать искусство управления гаубицей. Впрочем, судя по широте улыбки, с которой Евгений осматривал импровизированную выставку ко дню рождения 123-й дивизии, он без особой досады вспоминает годы армейской службы в славной гвардейской части.

Сергей МАКАРОВ.