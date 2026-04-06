Вторник, 7 апреля, 2026
Домой Лента событий

Служить Отчизне – священная обязанность

Военный комиссариат Южно-Сахалинска и городской Пункт отбора продолжают набор мужчин от 18 лет на службу по контракту. Для военнослужащих предусмотрены беспрецедентные меры поддержки. В их числе единовременная выплата в размере 2,55 млн рублей.

После прохождения подготовки в зависимости от звания, стажа, категории и специфики выполняемых задач военнослужащим положено ежемесячное денежное довольствие в размере от 230 до 420 тыс. руб. Годовая сумма выплат составляет до 7,59 млн рублей. Для граждан из других регионов РФ оплачивается перелёт в Сахалинскую область, а также предоставляется проживание и питание.

Военнослужащим по контракту государство оказывает максимальную помощь, гарантируя достойную заработную плату и различные льготы, в том числе и региональные меры поддержки. Так, в 2026 году продлено действие единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей для оплаты первоначального взноса по «Дальневосточной ипотеке». Деньги предназначены на оплату первоначального взноса на приобретение или строительство жилья в островном регионе. Подать заявление можно до 1 мая.

Стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может любой совершеннолетний россиянин, а также иностранные граждане, законно находящиеся на территории страны, в возрасте от 18 до 60 лет.

Подробную информацию можно получить на сайте контрактнаяслужба.рф. Телефоны: 8 (4242) 24-40-90, 33-41-61, 8-924-491-02-89, при личном обращении по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 194 или ул. Комсомольская, 219.

Масштабные меры поддержки реализуются в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Среди льгот и преимуществ для военнослужащих по контракту предусмотрены:

  • возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для кандидатов, заключивших контракт (распространяется на долги супруги);
  • статус ветерана боевых действий и все причитающиеся льготы с ежемесячной выплатой;
  • обеспечение семьи служебным жильём или компенсация за найм;
  • льготная ипотека 2% и средства на первоначальный взнос 400 тыс. рублей;
  • отпуск от 30 до 75 суток, бесплатные перелёты в любое место страны, включая одного члена семьи;
  • компенсация коммунальных платежей 50%;
  • обеспечение экипировкой;
  • санаторно-курортное лечение;
  • налоговые льготы и кредитные каникулы;
  • бесплатная юридическая помощь;
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • для членов семьи – помощь в поиске работы и получении профессионального образования;
  • места в детских садах и школах без очереди, бюджетные места в вузах и многое другое.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ