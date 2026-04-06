Служить Отчизне – священная обязанность

Военный комиссариат Южно-Сахалинска и городской Пункт отбора продолжают набор мужчин от 18 лет на службу по контракту. Для военнослужащих предусмотрены беспрецедентные меры поддержки. В их числе единовременная выплата в размере 2,55 млн рублей.

После прохождения подготовки в зависимости от звания, стажа, категории и специфики выполняемых задач военнослужащим положено ежемесячное денежное довольствие в размере от 230 до 420 тыс. руб. Годовая сумма выплат составляет до 7,59 млн рублей. Для граждан из других регионов РФ оплачивается перелёт в Сахалинскую область, а также предоставляется проживание и питание.

Военнослужащим по контракту государство оказывает максимальную помощь, гарантируя достойную заработную плату и различные льготы, в том числе и региональные меры поддержки. Так, в 2026 году продлено действие единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей для оплаты первоначального взноса по «Дальневосточной ипотеке». Деньги предназначены на оплату первоначального взноса на приобретение или строительство жилья в островном регионе. Подать заявление можно до 1 мая.

Стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может любой совершеннолетний россиянин, а также иностранные граждане, законно находящиеся на территории страны, в возрасте от 18 до 60 лет.

Подробную информацию можно получить на сайте контрактнаяслужба.рф. Телефоны: 8 (4242) 24-40-90, 33-41-61, 8-924-491-02-89, при личном обращении по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 194 или ул. Комсомольская, 219.

Масштабные меры поддержки реализуются в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Среди льгот и преимуществ для военнослужащих по контракту предусмотрены: