Смелых манит Сахалин

Несколько дней назад в социальных сетях появился клип «Еду я на Сахалин». За неделю он собрал более 10 тысяч просмотров. Динамичный, яркий, красивый видеоряд был представлен москвичкой Марией Добрецкой на II международный конкурс генеративных AI-фильмов «MyFilm48». Примечательно, что за победу в его пяти номинациях боролись 606 участников из 26 стран.
Цифра в названии конкурса означала, что в назначенные дату и время всем соискателям отводилось всего 48 часов на выполнение творческого задания с помощью искусственного интеллекта. Оценить результат работы предстояло комиссии из профессиональных экспертов индустрии кинематографа и IT. По их мнению, генеративный искусственный интеллект – это самая перспективная и быстро развивающаяся технология текущего десятилетия. И пришла пора её активно осваивать.
Поскольку индустриальным партнёром международного конкурса выступила островная область с её брендом «Сахалин – Маяк России», то Мария Добрецкая в своём клипе сделала акцент на преимущества и огромные возможности далёкой территории. Они – в развитии науки, образования, культуры, бизнеса, рынка труда, спорта, в перспективе карьерного роста и применении передовых технологий, реализации социально значимых проектов…
Словом, у Марии получилась своего рода «рекламно-зазывальная» песня, привлекательная как для романтиков, определяющих точку приложения своих сил на карте страны, так и для туристов, абитуриентов, будущих партнёров и инвесторов…
Песню исполняет голос, созданный искусственным интеллектом. В коллекции нашего проекта «Воспетые острова» это уже третья композиция, написанная нейросетью. К такому «творчеству» можно относиться с определённым скепсисом. Но оно имеет место быть, и игнорировать его вряд ли стоит. К тому же изначально реальные авторы снабжают ИИ текстами, фотографиями, видеосюжетами, определяют жанр и примерный мелодический рисунок композиции. А нейросети из всего многообразия делают «микс» и создают трек.
К сожалению, нам пока не удалось разыскать Марию Добрецкую, пообщаться с нею и представить читателям её фото. Возможно, она сама откликнется, и мы больше узнаем о ней как о творческой личности.
Людмила Степанец.
P.S.
Когда верстался номер, редакция получила аудиозапись ещё одной песни неизвестного автора. Мы назвали её «Новый год на Сахалине». Прослушать её можно по ссылке. Не исключено, что она также создана искусственным интеллектом. А если нет, то вся надежда на читателей, которые иногда помогают нам отгадывать загадки.