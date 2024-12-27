Смелых манит Сахалин

Несколько дней назад в социальных сетях появился клип «Еду я на Сахалин». За неделю он собрал более 10 тысяч просмотров. Динамичный, яркий, красивый видеоряд был представлен москвичкой Марией Добрецкой на II международный конкурс генеративных AI-фильмов «MyFilm48». Примечательно, что за победу в его пяти номинациях боролись 606 участников из 26 стран.

Цифра в названии конкурса означала, что в назначенные дату и время всем соискателям отводилось всего 48 часов на выполнение творческого задания с помощью искусственного интеллекта. Оценить результат работы предстояло комиссии из профессиональных экспертов индустрии кинематографа и IT. По их мнению, генеративный искусственный интеллект – это самая перспективная и быстро развивающаяся технология текущего десятилетия. И пришла пора её активно осваивать.

Поскольку индустриальным партнёром международного конкурса выступила островная область с её брендом «Сахалин – Маяк России», то Мария Добрецкая в своём клипе сделала акцент на преимущества и огромные возможности далёкой территории. Они – в развитии науки, образования, культуры, бизнеса, рынка труда, спорта, в перспективе карьерного роста и применении передовых технологий, реализации социально значимых проектов…

Словом, у Марии получилась своего рода «рекламно-зазывальная» песня, привлекательная как для романтиков, определяющих точку приложения своих сил на карте страны, так и для туристов, абитуриентов, будущих партнёров и инвесторов…

Песню исполняет голос, созданный искусственным интеллектом. В коллекции нашего проекта «Воспетые острова» это уже третья композиция, написанная нейросетью. К такому «творчеству» можно относиться с определённым скепсисом. Но оно имеет место быть, и игнорировать его вряд ли стоит. К тому же изначально реальные авторы снабжают ИИ текстами, фотографиями, видеосюжетами, определяют жанр и примерный мелодический рисунок композиции. А нейросети из всего многообразия делают «микс» и создают трек.

К сожалению, нам пока не удалось разыскать Марию Добрецкую, пообщаться с нею и представить читателям её фото. Возможно, она сама откликнется, и мы больше узнаем о ней как о творческой личности.

Людмила Степанец.

P.S.

Когда верстался номер, редакция получила аудио­запись ещё одной песни неизвестного автора. Мы назвали её «Новый год на Сахалине». Прослушать её можно по ссылке. Не исключено, что она также создана искусственным интеллектом. А если нет, то вся надежда на читателей, которые иногда помогают нам отгадывать загадки.