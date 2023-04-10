Смена вахтенного

На линию между Сахалином и Курилами вышел новый перевозчик – судно «Виктор».

Оно принадлежит компании «Курильский пролив» – победителю недавнего конкурса, где определялись получатели областной субсидии на круглогодичные перевозки грузов (включая опасные) между Корсаковым и всеми курильскими портами.

9 апреля судно вышло из Корсакова, конечной его точкой станет Северо-Курильск. По пути оно зайдет на Кунашир (11 апреля) и Итуруп (13 апреля), на северных Курилах будет 16 апреля. Согласно расписанию, рейс туда и обратно займет 13 суток, рассказали в компании. Таким образом, за месяц «Виктор» сможет дважды обернуться между Корсаковым и Курильской грядой. Пока что в графике на апрель и май нет Шикотана. Но в дальнейшем при составлении годового расписания остров туда обязательно включат.

Раньше на курильском направлении задействовали судно КДН-1. «Виктор» без проблем может взять его нагрузку на себя, заверили в компании-перевозчике, ведь он берет больше груза – 800 тонн. Таким образом, благодаря областной субсидии транспортная доступность островов станет еще надежнее, и на них всегда будет запас нужных товаров.

Антон СМОЛЯКОВ.