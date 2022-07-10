10 июля в Южно-Сахалинске мужчина упал с колеса обозрения

В минувшее воскресенье 10 июля около полудня в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в областном центре произошло чрезвычайное происшествие. По каким-то причинам на аттракционе «Колесо обозрение», которое иногда еще называют «Чертовым колесом», с высоты упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В мэрии Южно-Сахалинска создали комиссию по расследованию причин ЧП под руководством мэра Сергея Надсадина.

Выяснилось, что погибшему 59 лет, он житель Долинского района. По предварительным данным следственных органов, оснований для возбуждения уголовного дела в этом случае нет, похоже, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Возможно, дополнительных деталей добавят вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.

На некоторое время колесо обозрения приостанавливало свое вращение, но через несколько часов его работа возобновилась.

Между тем, вопросы, связанные с организацией потенциально опасных аттракционов, остаются. Может быть, есть необходимость в установке безопасных кабинок с захлопывающимися дверцами, как на «Горном воздухе»?

У администрации Южно-Сахалинска большие планы по расширению арсенала различных аттракционов в парке и за его пределами. В частности, подготавливается фундамент для установки аттракциона «Бумеранг» белорусского производства.

Аттракцион относится к экстремальным. В его корзине одновременно может размещаться до десятка человек. В какой-то момент корзина делает полный оборот и люди находятся вниз головой. «Бумеранг» станет девятым по счету муниципальным аттракционом в парке, его планируется ввести в эксплуатацию до 1 августа.

Другой экстремальный механизм – 55-метровое колесо обозрения. Его монтируют на территории у ТРК «Сити-Молл». Работы планируется завершить осенью, запуск приурочат к 140-летию Южно-Сахалинска. Планируется, что аттракцион с 18-ю закрытыми обогреваемыми кабинками будет действовать в круглогодичном режиме…

Во всех случаях вопрос безопасности должен стоять во главе угла.

Владимир СЛАВИН.