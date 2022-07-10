10 июля в Южно-Сахалинске мужчина упал с колеса обозрения

В минувшее воскресенье 10 июля около полудня в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в областном центре произошло чрезвычайное происшествие. По каким-то причинам на аттракционе «Колесо обозрение», которое иногда еще называют «Чертовым колесом», с высоты упал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В мэрии Южно-Сахалинска создали комиссию по расследованию причин ЧП под руководством мэра Сергея Надсадина.

Фото: https://sakhalin-park.ru/

Выяснилось, что погибшему 59 лет, он житель Долинского района. По предварительным данным следственных органов, оснований для возбуждения уголовного дела в этом случае нет, похоже, мужчина решил таким образом свести счеты с жизнью. Возможно, дополнительных деталей добавят вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.

На некоторое время колесо обозрения приостанавливало свое вращение, но через несколько часов его работа возобновилась.

Между тем, вопросы, связанные с организацией потенциально опасных аттракционов, остаются. Может быть, есть необходимость в установке безопасных кабинок с захлопывающимися дверцами, как на «Горном воздухе»?

У администрации Южно-Сахалинска большие планы по расширению арсенала различных аттракционов в парке и за его пределами. В частности, подготавливается фундамент для установки аттракциона «Бумеранг» белорусского производства.

Аттракцион относится к экстремальным. В его корзине одновременно может размещаться до десятка человек. В какой-то момент корзина делает полный оборот и люди находятся вниз головой. «Бумеранг» станет девятым по счету муниципальным аттракционом в парке, его планируется ввести в эксплуатацию до 1 августа.

Другой экстремальный механизм – 55-метровое колесо обозрения. Его монтируют на территории у ТРК «Сити-Молл». Работы планируется завершить осенью, запуск приурочат к 140-летию Южно-Сахалинска. Планируется, что аттракцион с 18-ю закрытыми обогреваемыми кабинками будет действовать в круглогодичном режиме…

Во всех случаях вопрос безопасности должен стоять во главе угла.

Владимир СЛАВИН.

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