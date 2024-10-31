«Смирныховский район фронту». Ярмарка «с огоньком»

0+

Смирныховские женщины в преддверии Дня народного единства организуют необыкновенную ярмарку. Она позволит местным мастерам и мастерицам блеснуть своими талантами и поддержать воинов на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Ярмарка так и называется: «Смирныховский район фронту». Проводится в нынешнем году уже в четвёртый раз, а если учесть аналогичные инициативы в отдалённых сёлах, таких как Победино или Первомайское, то и вовсе в шестой! И каждый раз набирает популярности, добавляет новых красок и штрихов, никого не оставляет равнодушным.

Подробнее обо всём журналисту «Советского Сахалина» рассказала Ольга Минутина. Ольга Алексеевна возглавляет местное отделение «Союза женщин России», а также председательствует в районном Собрании.

– Самая первая такая ярмарка прошла в марте как важный элемент празднования Масленицы. Женщины проявили уйму фантазии, порадовали посетителей своими кулинарными шедеврами, рукоделием, организована выставка картин местных живописцев, – говорит Ольга Минутина. – В тот раз зародилась и теперь неизменно продолжается традиция – на видном месте устанавливают урну для сбора добровольных пожертвований. Впрочем, желающие могут воспользоваться и более современным способом – переводят пожертвования на счёт в электронном виде. Средства направляются на приобретение самого необходимого для воинов в зоне проведения СВО. Между прочим, мартовский сбор превзошел все ожидания – 800 тыс. рублей!

Естественно, всё, что связано с финансами, строго контролируется. Инициативная группа информирует жителей района о том, как расходуются собранные средства. Недавно, например, приобрели квадроцикл. Закупаются медикаменты, генераторы, какие-то элементы амуниции по сезону… Покупки делаются в полном соответствии с запросами, поступающими от самих бойцов.

Во время ярмарки будет действовать палатка, в которой каждый сможет написать письмо бойцу. На большой телевизионной панели, установленной на главной площади райцентра, будут транслировать видеоролики с участием самих воинов-сахалинцев. Это усилит эффект их присутствия.

Между прочим, на ярмарки с удовольствием приходят и сами воины, вернувшиеся домой, и члены их семей.

– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить мэра района Ирину Карпукову, руководящую на местном уровне женским движением «Единой России», за постоянное и активное участие в нашей работе, а также всех активисток из 16 женсоветов, действующих в районе, – сказала Ольга Минутина. – Такой команде под силу горы свернуть!

Осталось добавить, что ярмарка пройдёт 3 ноября в 12.00 на центральной площади районного центра.

Владимир СЛАВИН.