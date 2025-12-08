Смирныховский суд оправдал обвиняемую в убийстве

История эта длится с 2013 года – тогда летом ограбили дом пожилой супружеской пары. Обоим супругам нанесли черепно-мозговые травмы обухом топора и похитили деньги. Пожилой мужчина после происшествия выжил, а женщина погибла.

Спустя 10 лет 42-летней жительнице Смирных предъявили обвинение в крупном разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. По версии следствия, женщина в компании двух своих знакомых (мужчины и женщины) пришла «выбить» из стариков долги за домашние работы. Именно она, якобы, и нанесла погибшей смертельный удар.

Одним из свидетелей по делу (а их было больше 20) проходила подруга обвиняемой. Она находилась в той компании, которая наведалась к пожилой паре. Неожиданно на поздней стадии судебного процесса женщина заявила, что дала показания под давлением.

Сама подсудимая своей вины так и не признала. Её крепкое алиби обеспечили показания ещё нескольких свидетелей – они подтвердили, что в момент происшествия женщина находилась совсем в другом месте. В результате Смирныховский районный суд полностью её оправдал. Районная прокуратура подала апелляцию в областной суд, но он не согласился с представленными доводами, оставил оправдательный приговор без изменения. За оправданной признано право на реабилитацию в соответствии со ст. 134 Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

Как сообщили в Сахалинском областном суде, одним из контрдоводов стороны обвинения в апелляции был тот факт, что оправданная женщина в 2004 году была осуждена за то, что сокрыла убийство, совершённое её знакомым; ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и была лишена родительских прав. Кроме того, по мнению обвинителя, суд при допросе всех свидетелей формулировал наводящие вопросы и оказывал давление на троих из них, чем нарушил положения ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

Однако апелляционная инстанция облсуда указала на то, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и выносится, если виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств – так гласит статья 302 ч. 4 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Этой совокупности в уголовном деле представлено не было.

В ходе рассмотрения уголовного дела возникали сомнения в причастности обвиняемой к убийству, а все сомнения, как известно, толкуются в пользу сидящих на скамье подсудимых.

Следственный комитет и оперативники полиции тем временем продолжают поиски реального убийцы.

Оказывается, и так бывает – раскрытие преступления заняло целых 10 лет и в итоге дало отрицательный результат…

Владимир ПАВЛОВ.