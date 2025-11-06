Снег, дождь и сильный ветер ожидаются  на Сахалине  и Курилах

По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью 7 ноября в Долинском районе ожидается сильный снег, ветер 10 — 15 м/с, днем порывы 17 — 22 м/с, в Южно-Курильском и Курильском районах ожидаются сильные осадки, ветер 9 — 14 м/с, днем порывы 25 — 30 м/с. Днем 7 ноября в Северо-Курильском районе ожидаются сильные осадки, ветер 9 — 14 м/с, порывы 13 — 18 м/с». Об этом сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, соблюдать правила безопасности на дорогах. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, посоветовали переждать непогоду в подготовленных для этого местах и при необходимости обращаться в экстренные службы.

С 1 ноября регион находится в зоне влияния циклона с Тихого океана. Тогда из-за урагана с порывами ветра до 36 м/c от электричества было отключено 70 домов в Южно-Курильском районе.