Снег с дождем в середине декабря на Сахалине — это не аномалия

Днем 13 декабря в Южно-Сахалинске на смену зимнему холоду быстро нахлынула волна тепла. В 12 часов дня синоптики отмечали температуру воздуха плюс 1, а к 16-ти часам – уже плюс 1,8 градуса. При этом наблюдались влажность до 73 процентов и осадки: сначала в виде снега, а позже – смеси снега и дождя.

Вот как прокомментировали ситуацию в региональном управлении гидрометеослужбы.

В наши широты через Приморье пожаловал обширный циклон со стороны Южной Кореи. Он принес собой большие массы теплого воздуха, отсюда и перепады температуры. Атмосферная воронка в течение дня продвигалась к северу. Она оказывала влияние на южную и центральную части Сахалина и юг Курил, где наблюдались осадки в виде дождя.

Что дальше? Уже вечером похолодает, температурный режим будет возвращаться к нормальным показателям. В ночь на 14 декабря в областном центре температура воздуха опустится до минус 13-15 градусов, а на следующий день чуть поднимется, до минус 8-10 градусов. Временами прогнозируются небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду.

Обратный процесс, резкое похолодание, может иметь нежелательные последствия. Например, уже к концу рабочего дня 13 декабря в Макаровском районе происходило налипание мокрого снега на различные инженерные сооружения. Создавались предпосылки для гололеда. Помимо потепления и осадков циклон принес ветреную погоду – на побережьях порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Такое кратковременное потепление в первой половине декабря для Сахалина не является аномалией.

Семен РЕЧКИН.