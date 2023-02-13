Снегоходчики попали в капкан на Вязовке. В Углегорском районе успешно завершилась поисково-спасательная операция по вызволению из беды любителей покатушек

11 февраля три жителя Углегорска, двое мужчин и подросток, отправились покататься на двух снегоходах в район мыса Ламанон. Планировали вернуться в тот же день, но что-то пошло не так. Встревоженные родственники сообщили о пропаже этой троицы, развернулась поисково-спасательная операция. Подробности сообщили в отделе ГО и ЧС администрации района.

Первыми на тревожный сигнал откликнулись волонтеры – добровольцы на трех вездеходах и автомобилях вели поиски уже в ночное время. С утра было решено подключить авиацию – к вылету подготовили вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Но в последний момент им дали отбой: пропавшие люди нашлись.

Что с ними произошло? Вначале троица, как и планировала, автотранспортом добралась до села Орлово. Далее пересела на снегоходы и от мыса Ламанон отправилась путешествовать по окрестностям. На обратном пути спустились в каньон у реки Вязовки и оказались в ловушке, самостоятельно выбраться на своей технике оказалось нереально. Приняли верное решение – развели костер и провели ночь в более-менее комфортных условиях. Утром решили выбираться пешком и вышли навстречу волонтерской поисковой группе. Никто из этой троицы не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

В отделе ГО и ЧС в связи со случившимся настоятельно рекомендуют путешественникам предупреждать о своих планах родственников и знакомых, указывать предполагаемые маршрут и время возвращения. С собой необходимо иметь запас продовольствия и спички для разведения костра. В этой гористой местности нет надежной связи, нужно иметь это в виду.

К слову

Мыс Ламанон расположен к югу от бухты Изыльметьева, возле устья реки Ичары. На нем есть достопримечательность, привлекающая внимание туристов, – японский маяк. В 13 километрах от мыса находится живописная гора Ичара высотой 1022 метра над уровнем моря, также посещаемая любителями путешествий. Река Вязовка известна своим живописным водопадом. Места красивые, но коварные, нужно иметь это в виду.