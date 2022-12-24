Снегопад и рекорды: сегодня в Южно-Сахалинске стартовали лыжные соревнования «Гонка сильнейших»

В первый день участники региональных соревнований боролись за медали на дистанциях от 3 до 10 километров в гонке свободным стилем.

Открывали соревнования юные лыжницы 2007-2008 года рождения. Девушкам предстояло преодолеть дистанцию три километра. На старт вышло 26 участниц, и каждая из них отдала на дистанции все свои силы, чтобы попасть в заветную тройку призеров. Победу же сегодня праздновала воспитанница МАУ СШ «Поронайск-Арена» Виктория Илюшенко. Три километра она преодолела за 8 минут 54, 2 секунды. Дарья Будникова (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) в итоговом протоколе заняла второе место-9:25,0. Её подруга по команде Гелена Перепелкина замкнула тройку призеров-9:37,4.

Девушкам 16-17 лет в борьбе за викторию предстояло преодолеть два круга по 2,5 километра. Представительницы ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинска не оставили своим соперницам ни малейшего шанса в борьбе за первые два места на подиуме.

Ярослава Улитина первый круг преодолела за 8:20,4. Диана Аладинская показала второе время-8:34,8. Как не пыталась Диана отыграть проигранные секунды на втором круге, Ярослава не только не позволила сделать ей это, но и увеличила свое преимущество. Время победительницы-17:16,9, серебряного призера-17:42,0. Бронзовая награду выиграла Элина Мироненко (МАУ СШ Анива)-19:51,1.

Захватывающая борьба за медали развернулась у юношей 2007-2008 года рождения на дистанции 5 километров. И здесь господствовали воспитанники ГАУ СШОР ЗВС (Южно-Сахалинск). После первой половины дистанции лидерство захватил Илья Толстяков-7:25,7. Совсем немного проигрывал ему Дмитрий Воронин-7:28,5. Артём Судник замыкал тройку претендентов на подиум-7:32,7. Дмитрий Глазунов сохранял отличные шансы в борьбе за медали-7:34,6. Дмитрий Воронин смог прибавить на втором круге и финишировать с лучшим временем дня-15:08,3. Дмитрий Глазунов проиграл победителю 5,1 секунды. Илья Толстяков в итоговом протоколе замкнул тройку призеров-15:18,6.

У женщин 2002 года рождения и старше на дистанции 5 километров Олеся Заболотская (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета. Кристина Петрова (Южно-Сахалинск) заняла второе место, Наталья Львова (БРИЗ)-третье.

У мужчин в группе 20 лет и старше на дистанции 10 километров представитель МБУ СШНоглики мастер спорта Иван Кустов не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на победу. Время чемпиона 28:01,1. Второй призер Сергей Ястребов (RozhkovTeam) проиграл Ивану 3 минуты 29,4 секунды, а Андрей Емельянов (МАУ СШ Анива) отстал от победителя на 3:54,9.

На червонце у юношей 2003-2004 года рождения вновь вне конкуренции был лыжник из Ноглик Илья Ерещенко. Преодолев дистанцию за 29:46,8, он пополнил свою спортивную коллекцию очередной золотой медалью. Серебро и бронза досталась спортсменам ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск Ивану Деревцову-30:31,5 и Денису Старчеус-31:28,6.

У юношей 16-17 лет на дистанции 10 километров борьба за подиум развернулась не шуточная. После первых 2,5 километра дистанции лидировал Тимур Екимов-7:16,0. Максим Сюрков показал второе время-7:20,6. Владислав Миронов (все лыжники воспитанники ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) уступал лидеру около 15 секунд. После первой половины дистанции Тимур Екимов смог сохранить лидерство в гонке-15:02,4. Владислав Миронов переместился на вторую строчку предварительного протокола-15:22,9. Замыкал тройку претендентов на подиумМаксим Сюрков-15:26,8. На второй половине дистанции Владислав смог не только отыграть 20,5 секунды у Тимура, но и привести ему на финише 10 секунд. Время чемпиона-30,49,7. Бронзовую медаль завоевал Максим Сюрков-31:13,4.

Завтра второй день соревнований. Лыжники будут вести борьбу за медали в гонке классическом стилем. Начало соревнований в 11:00, по адресу ул. Венская 5 (район гостиницы «Санта»).

Игорь Карпук. Фото автора.