Снежный беспредел. Письмо с комментарием

Живу в частном секторе Южно-Сахалинска. И просто накипело. Каждый раз одно и то же. После снегопада, не дожидаясь расчистки проезжей части, откапываешь снег около своих ворот. А потом приезжает грейдер или погрузчик, двигая массу снега по дороге, заваливает уже почищенные ворота и гаражи. И жителям приходится вновь расчищать проходы и проезды.

Когда чистят основные улицы в городе, за техникой идут дорожные рабочие с лопатами, подчищают завалы. Почему их нет при расчистке «второстепенных» улиц?

Николай, г. Южно-Сахалинск.

Редакция попросила прокомментировать это письмо мэрию областного центра

«Первоочередная задача при работе в частном секторе – обеспечить сквозной проезд для транспорта. После этого дорожники приступают к расширению проезжей части. В частности, во Владимировке эти работы выполняет завод имени Федотова.

Как отметили специалисты предприятия, расчистка предусматривает работу погрузчика в одном звене с грейдером, чтобы сразу убирать снежный вал.

Иногда, в том числе по техническим причинам, на линию может выйти только одна единица техники, чтобы оперативно обеспечить проезд. В таких случаях уделяется особое внимание отработке адресных обращений, поступающих через диспетчерскую службу от семей участников СВО, одиноких пожилых людей, инвалидов. Заявки включаются в план работ, на место направляется техника. Телефон диспетчерской службы завода имени Федотова: 739-200».

От редакции

Остаётся непонятным: а если с заявкой обращается не инвалид, не одинокий пожилой житель, не член семьи участника СВО, будут ли на неё реагировать?