Снижая негативное воздействие экономики на климат. Стратегия социально-экономического развития России ориентирована на низкий уровень выбросов парниковых газов

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами регионов по климатической повестке. В работе совещания участвовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
– Изменение климата – проблема общая, общемировая, – отметил президент. – Как и многие другие страны, мы видим, ощущаем в этой сфере все угрозы и риски, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты, которая составляет более 60 процентов нашей территории. Более того, в России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления еще выше.
Все это определяет наш осознанный, серьезный подход к проблеме глобального потепления.
В послании Федеральному Собранию поставлена цель – следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов сократить, сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе. Но на пути к этой цели решить еще одну задачу: снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы ее роста. Это на первый взгляд совсем разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Правительство уже подготовило соответствующий проект, на очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики.
Особое внимание В. Путин обратил на способы сокращения объемов чистой эмиссии парниковых газов. Вариантов здесь множество, подчеркнул В. Путин. Нам не нужно слепо внедрять у себя какие-то устоявшиеся, стандартные схемы. Нужны те, чей совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым. И, конечно, мы обязаны грамотно и в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывают текущие и будущие изменения глобальной экономики, тем более проекты, которые несут прямую выгоду экономике и одновременно с этим обеспечивают заметное снижение выбросов парниковых газов.
В России такие планы уже реализуются. В нефтяной промышленности это, например, утилизация попутного газа. Это электрификация газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры, активные инвестиции в нефте- и газохимию. В электроэнергетике – программа комплексной модернизации тепловой энергетики.
Мы внедряем новые технологии и материалы в строительстве. Очень важное направление – модернизируем систему теплоснабжения, переводим на электричество и газомоторное топливо общественный транспорт.
Еще один приоритет – дальнейшее развитие «зеленой» энергетики. Российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире. Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37 процентов, и такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов, отливов.
Очевидно, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты поглощения парниковых газов, и для их выполнения у России тоже колоссальные возможности: поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, болот, океана просто колоссальный. И чтобы его реализовать, нам нужно в разы повысить эффективность использования лесов и земель. И здесь, конечно, важна борьба с пожарами.
На 100процентов
должна быть газифицирована Сахалинская область
к 2025 году. Это почти в два раза сократит выбросы
парниковых газов при производстве тепла
Нужно наращивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии.
В планах так называемые углеродные рынки. Один из них уже создается в пилотном режиме на Сахалине, сказал президент. И этот регион России может стать углеродонейтральным уже к 2026 году, послужить отправной точкой формирования национального рынка торговли углеродными единицами.
Надо сказать, сахалинские власти уже давно и целенаправленно работают по снижению объемов выбросов парниковых газов в рамках эксперимента, реализации целевых региональных и муниципальных программ в секторах энергетики и ЖКХ.
– Сахалинская область – первый регион в стране, который намерен достичь углеродной нейтральности в 2025 году. Это важная миссия, которая накладывает особую ответственность в решении вопросов глобальной климатической повестки. Мы намерены добиться баланса выбросов и поглощения парниковых газов и для этого реализуем программы по газификации, развитию альтернативной энергетики и «чистого» транспорта, энергоэффективности и устойчивому управлению лесами. Полученный на Сахалине опыт впоследствии будет распространен на всю страну, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Регулировать объемы парниковых выбросов в России позволит соответствующий федеральный закон. Так, уже со следующего года вводится обязательная углеродная отчетность. Кроме того, нормативный акт устанавливает возможность реализации климатических проектов, закрепляет понятие «углеродного следа продукции» и позволяет осуществлять обращение углеродных единиц.
Готовность участвовать в сахалинском климатическом эксперименте выражают крупные предприятия, работающие в регионе. В их числе – Восточная горнорудная компания.
– Планируем в ближайшие годы создать полноценную инфраструктуру, позволяющую минимизировать углеродный след от производственной деятельности в Углегорском районе. В «зеленый» угольный кластер войдут самый длинный в России магистральный конвейер для транспортировки угля с разреза в порт протяженностью 23 километра, ветропарк с рекордной для Дальнего Востока проектной мощностью 67,2 мегаватта. Также мы рассматриваем возможность перевода парка самосвалов БелАЗ на зеленую силу электротяги. Это полностью соответствует глобальной экологической инициативе региона, – прокомментировал директор представительства Восточной горнорудной компании в г. Южно-Сахалинске Александр Босой.
Участвовать в климатическом эксперименте намерены «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Лимитед».
В регионе активно развивается электротранспорт. Для владельцев таких авто на островах вполовину снижен транспортный налог. В ближайшее время планируется установить сотни электрозаправок.
Также важным этапом климатического эксперимента губернатор назвал полную газификацию Сахалинской области. Всего в течение пяти лет в регионе планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году Сахалинская область должна быть газифицирована на 100 процентов. Это почти в два раза сократит выбросы парниковых газов при производстве тепла.
Кроме того, в регионе продолжат работы по ликвидации незаконных свалок, внедрению в районах раздельного сбора мусора, увеличению доли возобновляемых источников в выработке энергии.
Виктор МАЛЫШЕВ.