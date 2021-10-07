Снижая негативное воздействие экономики на климат. Стратегия социально-экономического развития России ориентирована на низкий уровень выбросов парниковых газов

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами регионов по климатической повестке. В работе совещания участвовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Изменение климата – проблема общая, общемировая, – отметил президент. – Как и многие другие страны, мы видим, ощущаем в этой сфере все угрозы и риски, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты, которая составляет более 60 процентов нашей территории. Более того, в России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления еще выше.

Все это определяет наш осознанный, серьезный подход к проблеме глобального потепления.

В послании Федеральному Собранию поставлена цель – следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов сократить, сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе. Но на пути к этой цели решить еще одну задачу: снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы ее роста. Это на первый взгляд совсем разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Правительство уже подготовило соответствующий проект, на очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики.

Особое внимание В. Путин обратил на способы сокращения объемов чистой эмиссии парниковых газов. Вариантов здесь множество, подчеркнул В. Путин. Нам не нужно слепо внедрять у себя какие-то устоявшиеся, стандартные схемы. Нужны те, чей совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым. И, конечно, мы обязаны грамотно и в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывают текущие и будущие изменения глобальной экономики, тем более проекты, которые несут прямую выгоду экономике и одновременно с этим обеспечивают заметное снижение выбросов парниковых газов.

В России такие планы уже реализуются. В нефтяной промышленности это, например, утилизация попутного газа. Это электрификация газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры, активные инвестиции в нефте- и газохимию. В электроэнергетике – программа комплексной модернизации тепловой энергетики.

Мы внедряем новые технологии и материалы в строительстве. Очень важное направление – модернизируем систему теплоснабжения, переводим на электричество и газомоторное топливо общественный транспорт.

Еще один приоритет – дальнейшее развитие «зеленой» энергетики. Российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире. Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37 процентов, и такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, без­условно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов, отливов.

Очевидно, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты поглощения парниковых газов, и для их выполнения у России тоже колоссальные возможности: поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, болот, океана просто колоссальный. И чтобы его реализовать, нам нужно в разы повысить эффективность использования лесов и земель. И здесь, конечно, важна борьба с пожарами.