Она отапливает жилые здания, расположенные на улице Парковой, а также Дом детства и юношества. Ранее в течение нескольких недель объект ЖКХ работал в тестовом режиме. Таким образом, благодаря запуску газораспределительной станции, который был совершен в конце прошлого года, в муниципалитете начали работать сразу три котельных на голубом топливе.

Переход с угля на газ существенно снижает углеродный след. Сейчас в этом направлении движется весь мир. Сахалинская область готовится к проведению всероссийского эксперимента по снижению парниковых выбросов в атмосферу. Запуск газовых котельных – часть этой большой работы.

Строительство котельной № 11 в Тымовском продолжалось в течение года. Она имеет блочно-модульную конструкцию. Мощность – 4,05 мегаватта. Важная особенность – котельная может работать не только на газе, но и на дизельном топливе. В рамках работ по ее строительству специалисты подвели инженерные сети водо-, тепло- и газоснабжения, сообщила пресс-служба областного правительства.

– Спасибо большое. Батареи в нашем доме на Лесной, 10 очень горячие. В квартирах тепло, – поделилась эмоциями Светлана Яганова из Тымовского.

– Меня очень радует, что мы переходим на газовые котельные. Воздух должен стать чище, а значит и на здоровье это благоприятно скажется, – подчеркнул еще один житель района Владислав Петров.

К концу этой недели в Тымовском запустят газовую котельную № 22. Еще один современный объект ЖКХ заработает в поселке этой осенью.

В конце прошлого года в муниципалитете завершили строитель

ство и запустили газораспределительную станцию. От нее провели четыре газопровода к населенным пунктам района. Среди них – Тымовское, а также села Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. Это позволит газифицировать более 3,2 тысячи домов и квартир, 82 предприятия. Тымовская газораспределительная станция также обеспечит «голубым» топливом Александровск-Сахалинский район.

Виталий ШЕВЧЕНКО.