Со счетом 1:1 закончилась игра ФК «Сахалин» с ногинской командой «Знамя»

Вчера в матче очередного тура первенства России по футболу ФНЛ-2 гр.3 «Сахалин» принимал на «Спартаке» «Знамя» (Ногинск). Девяносто минут игры не выявили победителя. Поединок закончился мирным исходом-1:1.

К этой встречи коллективы подошли соседями по турнирной таблице. Наша команда, набрав 23 очка занимала третью строчку, гости имея в своей копилке 22 очка расположились на пятой ступеньке. Что же касается личной встречи на весенней стадии первенства, то в Ногинске «Сахалин» уступил со счетом-0:2.

Дебют матча был за хозяевами поля. С первых минут они захватили инициативу. «Сахалин» делал с соперником все, что хотел. Гости не особо задумывались о красоте футбола, а трудились на отбой мяча, отправляя его подальше от своих ворот. Именно это обстоятельство не позволяло хозяевам поля выстраивать интересные много ходовые комбинации, которые смогли бы поставить защиту ногинцев в трудное положение.

На девятой минуте «Знамя» организовало контратаку по правому краю, но наши защитники без особого труда разрушили «коварные» планы гостей. И тут в игре наступило «перемирие». Команды стали дорожить мячом, больше думая о том, чтобы не потерять его в центре поля, чем организовать опасный момент у ворот соперника. Долго так продолжаться не могло, и островитяне вновь большими силами пошли вперед и закрутили такую карусель у ворот соперника, что за пять минут подали четыре угловых.



На 24-й минуте «Знамя» вновь по правому краю провела быструю атаку и только мастерство нашего вратаря Александра Хорошилова не позволило гостям праздновать успех. Но этот отдельный выпад не повлиял на общий рисунок игры. На 32-й минуте в штрафной «Знамени» наши ребята устроили такой «девятый вал», что просто

вынудили гостей нарушить правила. Недозволенным приемом на газон ногинцы уложили Игоря Маслова. Судья не задумываясь указал на одиннадцатиметровую отметку. Евгений Матрахов не оставил ни малейшего шанса вратарю «Знамени»-1:0.

После пропущенного гола гости полностью поменяли свой рисунок игры. Они подолгу стали контролировать мяч в центе поля даже не пытаясь обострить игру у ворот хозяев. Судя по всему, и «Сахалин» устраивала такая игра, больше напоминающая тренировку. Одни пасовали друг другу мяч, другие в это время отдыхали.

С первых минут второго тайма «Знамя» обрушила шквал атак на ворота островитян. Впереди было 45 минут игрового времени, и «Сахалину» необходимо было любыми способами доехать до победы. Именно поэтому при первой возможности хозяева поля старались организовать атаку. На 53-й минуте наша команда провела отличный контрвыпад по левому краю, Ибрагим Катиновасов сделал прекрасную подачу в центр вратарской площади соперника, Алексей Сергулев, казалось, наверняка пробил головой в створ ворот, но выше всяких похвал сыграл голкипер гостей Дмитрий Кудинов.

«Знамя» продолжало владеть инициативой и искать брешь в нашей обороне. На 58-й минуте вновь Хорошилов спасает команду от неприятностей, а на 67-й минуте и он оказался бессилен, но на этот раз выручила правая стойка ворот. Такое везение не могло продолжаться вечно. На 68-й минуте наступила развязка. Нападающий ногинский команды Иван Столбовой головой отправил мяч в наши ворота-1:1.

После пропущенного гола сахалинцы «проснулись» и всей командой пошли вперед. Гости тоже не остались в долгу и при первой возможности отвечали любезностью на любезность. Напряжение у обоих ворот зашкаливало. По самоотдаче я поставил бы игрокам обеих команд по десять баллов по десяти бальной системе — в этом плане к ним претензий нет.

При этом и «Сахалин», и «Знамя» откровенно выглядели слабо в смысле игры в футбол. Игра в нападении строилась по принципу — закинем мяч на половину соперника, а там может что-то и придумаем у их ворот.

Не получилось. Игра в нападении была без адреса, без футбольной логики. Было такое ощущение, что игроки не до конца понимали, что им надо делать на поле. Футболистам надо было открываться, предлагать себя, а этого ни у хозяев, ни у гостей не было и в помине. В итоге закономерная ничья-1:1.

Следующий матч в рамках первенства России «Сахалин» проведет 21 мая. На стадионе «Спартак» островитяне встретятся с «Сатурном» (Раменское). Начало в 18:00.

Игорь Карпук.