Со снежных склонов – с ветерком! Для безопасного катания достаточно соблюдать несложные правила

Детвора и подростки в Юж­но-Са­ха­линске соскучились по катанию с заснеженных склонов. На минувших выходных многие воспользовались случаем и с удовольствием рассекали по свежевыпавшему снегу кто на чем – на ледянках, «ватрушках», аргамаках…

В СТК «Горный воздух» сообщили, что уже сейчас, в первой декаде декабря, частично заработали трассы комплекса. Можно кататься на трассах «Запад-верх» и «Серпантин». Специалисты продолжают подготовку и других трасс. Официальное открытие зимнего сезона 2021 – 2022 годов запланировано на конец декабря.

На трассе «Серпантин» и на детском склоне, который находится недалеко от входной группы комплекса и канатной дороги, проходят занятия для детей в возрасте от трех лет. Эти участки безопасны для детей такого возраста. Кроме этого, малыши занимаются под руководством опытных тренеров спортивных клубов «Неваляшка» и «Чемпион». Для детей, у которых нет своего снаряжения, работает прокат от этих же клубов, где всем желающим предоставляют лыжи, сноуборды и другую экипировку для катания.

Важное примечание: кататься на «ватрушках», санках, аргамаках и других средствах на территории комплекса «Горный воздух» запрещено. Это касается всех трасс.

Клуб «Неваляшка» занимается работой с детьми и взрослыми вот уже 9 лет. Недавно клуб объявил о наборе новых обучающихся. В группы принимают и детей в возрасте от трех лет, и взрослых. Так что можно заниматься под руководством опытных тренеров всей семьей. Помимо этого, действует клуб «Чемпион». Все справки можно навести по телефонам: +7-924-282-01-70 (Нина, клуб «Неваляшка»), +7-914-758-10-45 (Татьяна, клуб «Чемпион»).

А как быть тем, кто катается не ради будущих спортивных свершений и предпочитает катание как раз на тех средствах передвижения, которые запрещены на «Горном воздухе»? Такая возможность есть в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

В прошлом сезоне не было отбоя от желающих покататься с большой, просторной горки, располагавшейся у озера Верхнее. Здесь вполне безопасно, к тому же поблизости, у лодочной станции, действовал пункт проката тех же «ватрушек» и других средств. Еще один пункт проката размещался на генеральской аллее. Детвора с удовольствием проводила здесь время в период новогодне-рождественских каникул. В нынешнем году администрация парка планирует вновь открыть эту горку и пункты проката. Но на озере пока нет устойчивого ледового покрова.

А бесконтрольное катание, как показывает практика, небезопасно. В прошлом сезоне не обошлось без травм, например, при катании с горного склона в Южно-Сахалинске у площади Славы на «ватрушках». Специалисты МЧС и медики констатировали, что здесь каждую неделю регистрировали ушибы, переломы, сотрясения и прочие травмы.

Как сообщили в мэрии областного центра, действуют ограничения, введенные в начале года. Любителям рекомендуют быть внимательными и осторожными во время катания со снежных горок и выбирать для этого специально отведенные места.

К сожалению, не все склонны выполнять такие рекомендации, предпочитают стихийно организованные, неприспособленные для катания горки. Тюбинги, как еще называют популярные «ватрушки», весьма травмоопасны, они почти неуправляемы в движении и несутся с большой скоростью. Не ровен час можно и с деревом столкнуться.

А если горка находится у проезжей части, возможны очень серьезные последствия. Городские власти под занавес прошлого сезона установили у склона за площадью Славы информационные щиты, предупреждающие об опасности катания на этом участке.

А еще разместили на официальном сайте мэрии памятку для любителей катания.

Адресована она в первую очередь взрослым людям, родителям юных любителей прокатиться с ветерком. Конечно, нужно предварительно убедиться в исправности санок, лыж, аргамаков и прочего. Важно лично «промониторить» место, выбранное для катания, обратить внимание на возможные опасности и риски.

Не менее важно объяснить чаду и правила поведения во время катания. Опасно двигаться с закрытыми глазами, сидеть вперед спиной во время спуска. Особенно опасно цепляться за транспортные средства, привязывать санки друг к другу. Не стоит забывать и о таких возможных побочных эффектах, как обморожение, переохлаждение…

Владимир СЛАВИН.

P. S. Между прочим, аналитики торговой сферы отмечают: в масштабах всей страны сейчас наблюдается резкий рост спроса на «катательные» товары для детей.