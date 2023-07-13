Собачьему беспределу – бой! Новый порядок поможет бороться с одичавшими четвероногими более эффективно

Ну вот, теперь все понятно: кто за что отвечает, кто какие меры принимает, кто кому и когда отчитывается, а главное – на какие средства все это делается. Это я про постановление регионального правительства от 6 июля №355 «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Сахалинской области».

Проблема с безнадзорными, полуодичавшими собаками не теряет своей актуальности уже который год. На днях случилось очередное ЧП — в Углегорске на улице Инженерной стая бездомных собак набросилась на семилетнюю девочку. Ребенок с множественными укусами поступил в местную ЦРБ. Очевидцы утверждают, что в стае было 6 — 7 собак. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о халатности ответственных лиц. В частности, предстоит оценить степень вреда, нанесенного ребенку. Местные жители указывают на то, что случай не единичный, в апреле собаки покусали 8-летнего мальчика…

О «Порядке» по порядку

Кто за что отвечает? В первую голову за создание условий для снижения рисков для жизни здоровья людей от животных, не имеющих владельцев, отвечает региональное министерство ЖКХ.

Далее по ранжиру — органы местного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями по обращению с животными без владельцев. Ну и, конечно, важнейшее звено этой цепочки – индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие по контракту с органами местного самоуправления. Они должны оперативно реагировать на тревожные сообщения, отлавливать потенциально опасных животных и размещать их в приютах.

В документе четко сказано — что относится к действительно опасным фактам, а что – к потенциальным угрозам. В первом случае это травмы, нанесенные животными людям, повлекшие вред здоровью или даже смерть. Во втором случае список признаков обширнее. Нахождение животных, не имеющих владельцев, в местах массового пребывания людей, у теплосетей и мест накопления отходов, а также в местах, куда их запрещено возвращать (такие места определяют местные власти).

Меры риска

Мониторинг организуют органы местного самоуправления, которые могут подключать к этой работе волонтеров, представителей зоозащитных организаций. Во время объездов и обходов участники визуально оценивают ситуацию, ведут подсчет.

Полученные таким образом данные – основа основ. От них зависит принятие дальнейших решений и, между прочим, объем финансирования. Средства в виде субвенций выделяются из областного бюджета.

Органы местного самоуправления получают информацию и от медицинских учреждений, которые сообщают о поступлении пациентов, пострадавших от безнадзорных животных.

Порядок определен, осталось принять его как руководство к действию.

Владимир СЛАВИН.