«Собачий» вопрос

О проблеме бездомных собак наша газета писала не раз. В этом году был опубликован материал «И это все о них» (см. «Советский Сахалин» № 6 от 28 января 2022 г.), в котором рассказали о проблеме бродячих собак и невозможности решить ее из-за несовершенства законодательства. Судя по письмам, поступившим в редакцию, а также в соцсетях «Советского Сахалина» (Фейсбук, Однокласники, Instagram), тема бездомных собачьих стай оказалась небезразличной многим нашим читателям.

Беспризорные — значит, дикие!

В советское время собаки у нормальных владельцев гуляли по территории домо­владений. А если их иногда и выпускали на улицу, то у каждой был на ошейнике номерной жетон. Такие собаки отлову не подлежали.

Другое дело, когда жетона на ошейнике не было либо собака и вовсе была без ошейника. Таких отлавливали наравне с ничейными собаками, какое-то время держали на передержке, и если владелец не оты­с­кивался и не забирал собаку, то… Извините, такая уж существовала практика, другого варианта у безнадзорных псов не было.

Зато при безвозвратном отлове не было и такого скопища собак в городах, как сейчас. В поселках же численность собак регулировали сами жители.

Много говорят о необходимости ввести регистрацию домашних собак. Породистых псов, может, и будут регистрировать, а кто пойдет регистрировать дворняжек? За них ведь тоже придется платить.

Известно немало случаев, когда подбирали на улице хорошенького щеночка, а потом, наигравшись, отправляли обратно на улицу. С купленной не за три копейки собачкой так бы не поступили!

В общем, идею о ликвидации бесхозных собак поддерживаю полностью, поскольку это дикие животные, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Беспризорных породистых собак, кстати, на улицах и в приютах не встретишь. Там иногда попадаются особи одного фенотипа, то есть они могут быть лишь похожими на такого пса, но и только.

Вообще, мало кому взбредет в голову выгнать собаку с родословной на улицу, ее просто продадут по объявлению, и все! Желающие на такого пса всегда найдутся.

Светлана Курихина, г. Южно-Сахалинск.

Закон нужен

Хорошо помню, что в моем советском детстве бродячих собак на улицах почти не было. Редко встречалась бездомная собака, но чтобы бегали целые стаи… Такого не припомню.

Поиграл с собакой — и выбросил ее, вот в чем проблема! Она прочно сидит в сознании наших любителей животных. Ситуацию надо срочно менять. Необходимо хорошенько проработать вопрос о содержании животных в домашних условиях. И принять закон, который четко бы определил, кто, где и за что несет ответственность.

Для этого и нужна обязательная регистрация всех без исключения животных, которых люди заводят у себя в квартирах. А если собака бегает по улице без присмотра, ее надо отлавливать.

И вот еще новость. После того, как в Забайкалье собаки загрызли девочку, власти Бурятии запретили возвращать опасных и больших собак в места их прежнего обитания. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об обеспечении защиты жизни и здоровья жителей республики от бродячих собак, установив запрет на возврат опасных и больших собак на волю. Наверное, это о чем-то говорит? А мы все пытаемся придумать нечто такое, что могло бы понравится и записным гуманистам, и сторонникам жестких мер по отношению к бездомным собакам.

Елена К., г. Южно-Сахалинск.

Это просто ужас!

Бродячие собаки стали проблемой для сахалинских городов. Недавно прочитала в новостях, что в Костромском стая псов разорвала собаку. Там много волкодавов, которые свободно разгуливают по улицам. Так они набросились на домашнюю собаку.

Вот я живу в Холмске, так у нас тоже бродячих псов много. Для примера, на территории бывшего пивзавода обитает целая стая бездомных собак. На днях видела, как они налетели на женщину, которая вела овчарку на поводке.

Хорошо, все обошлось. А в худшем случае и овчарка бы женщину не защитила от стаи.

Вера Семеновна, г. Холмск.

P. S.

Между тем администрация Южно-Сахалинска продолжает решать проблему бездомных собак доступными способами. Департамент городского хозяйства заключил контракт с благотворительным фондом «Помощь животным Сахалина», который работает по заявкам жителей областного центра. Ежедневно на отлов агрессивных четвероногих выезжают три бригады.

В январе было отловлено более сотни собак. После стерилизации и передержки они будут выпущены в места прежнего обитания.

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