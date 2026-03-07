Собака лишила медалей лидеров  женского марафона. На чемпионате России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам вышел на финишную прямую. Сегодня должна быть проведена последняя гонка, мужской марафон свободным стилем на 50 км с общего старта. Состоится ли он в связи с циклоном — решат тренеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе:

«В 2018 году я приезжала в Южно-Сахалинск перед проведением игр «Дети Азии», чтобы посмотреть о ходе подготовки лыжного стадиона и трасс к этому мероприятию. И тогда сказала руководству области, если лыжно-биатлонный центр «Триумф» будет в таком виде, который планировался к «Детям Азии», давайте у вас проведем чемпионат страны. Не скрою, мне было очень приятно, что Сахалин не отказался, потому что для острова «Дети Азии» — это менее затратное и серьезное мероприятие. Чемпионат страны по лыжным гонкам — и недешево, и много чего пришлось доделать.

— Бесспорно, никто на островной земле не пытался сделать рельеф трасс, как, например, на Олимпийских игра или на каком-то чемпионате мира. Это просто нереально. Да и здесь в этом не было такой необходимости… В Южно-Сахалинске получилась очень специфическая трасса. Практически все время сначала наверх-наверх, потом идут спуски, с одной стороны, можно отдохнуть, с другой стороны — рабочие…

— Скептиков в сборной команде страны, на предмет проведения чемпионата на Сахалине, было двое из спортсменов. Сегодня мне радостно, что они оба говорят — как здорово и прекрасно в Южно-Сахалинске. Лыжно-биатлонный центр «Триумф» находится в центре города. Да и до других спортивных объектов можно дойти пешком. Одним словом, все те негативные ожидания у скептиков развеялись».

Вчера состоялся марафон для женщин на 50 км.

Международный олимпийский комитет в 2023 году принял решение уравнять дистанции в лыжных гонках для мужчин и женщин. Самым дискуссионным стало увеличение женского марафона с 30 до 50 км.

Ранее такую дистанцию бегали только мужчины. Главным аргументом в пользу голосования за равные дистанции было то, что женщины способны пробегать те же дистанции, что и мужчины, поскольку они доказывают, что уже физически способны на это.

Мировое спортивное сообщество по-разному отреагировало на данную идею, но по большей части она не получила поддержки. Как сообщил телеканал NRK, FIS перед утверждением данной инициативы провела опрос, в ходе которого 88% лыжниц высказались против уравнивания дисциплин.

Нововведения вступили в силу на Олимпийских играх 2026 года. Идея уравнять дистанции принадлежит трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Вегарту Ульвангу, возглавлявшему комитет по лыжным гонкам в Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Для него это стало последней инициативой, которую он предложил на своем посту.

В России практически нет тех, кто поддержал бы идею уравнивания дистанций. Многим не понравилось, как уменьшение дистанций у мужчин, что сделало их проще для спринтеров, так и увеличение женского марафона.

Вот что по этому поводу сказала президент ФЛГР Елена Вяльбе: «Бегать 50 км женщинам — это неудачная идея, я больше бы хотела «тридцатку». Мне жалко девочек, потому что им этот марафон преодолевать придется еще не один раз. У нас в России серьезные лыжные трассы. Это легкоатлеты бегают марафон по равнине… Мне не нравится идея уравнивания дистанций, однако если эта гонка останется в программе Олимпийских игр, то от этого никуда не деться».

В нашей стране первая официальная гонка на 50 км у женщин прошла в 2024 году на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. И тогда далеко не все участницы марафона остались в восторге от преодоления полтинника.

Пришедшая к финишу шестой Алиса Жамбалова назвала гонку «жестоким испытанием». «После 40 км ноги уже никак не хотели сгибаться. Мне одного участия в такой гонке хватило, на второе не тянет. Думаю, что 50 км — это слишком много для женщин», — сказала Жамбалова.

Возможно, именно поэтому, когда знакомился с опубликованным стартовым протоколом на 50 км чемпионата России в Южно-Сахалинске, не обнаружил в нем Веронику Степанову, Татьяну Сорину, Алину Пеклецову, Алису Жамбалову и других сильнейших лыжниц. При этом увидел среди участниц сахалинских лыжниц Анну Кожинову, Дарью Нечипоренко, Веронику Дробитько, Марину Черноусову. Правда, Кожинова и Черноусова на старт не вышли.

Можно ли осуждать тех, кто отказался участвовать в марафоне? Имею ли я на это право? Вместе с тем, снимаю шляпу перед теми спортсменками, которые отправились вчера покорять полтинник в довольно сложных погодных условиях и смогли финишировать.

Всего на женский марафон была заявлена 41 спортсменка. Стартовало 36 человек. Отсутствие в стартовом протоколе сильнейших лыжниц должно было 50-километровый масс-старт превратить в непредсказуемую тактическую дуэль.

В отсутствие Вероники Степановой, которая, надо заметить, к чемпионату подошла в отличной спортивной форме, главной претенденткой на викторию специалисты считали Евгению Крупицкую. Она уже поднималась на верхнюю ступеньку пьедестала почета на этом чемпионате.

Более того, на протяжении всего сезона Кубка России показывала, что умеет распределять силы на длинных дистанциях. Её основная задача — быть начеку, чтобы не прозевать рывки соперниц и на позволить другим участницам марафона уйти в отрыв до последнего спуска к стадиону. В случае, если дело дойдет до финишных разборок в небольшой группе, шансы Евгении Крупицкой на победу считались предпочтительнее.

Первые 1,8 км дистанции все 36 спортсменки держались одной группой. Возглавляла лыжный караван победительница Сахалинского марафона -2026 на 50 км Арина Кусургашева (Алтай).

В десятке первых бежали Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), Екатерина Булычева (Ленинградская область), Лидия Горбунова (Татарстан), Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина (обеТюмень), Ольга Царева (Коми), Алиса Кудисова (ХМАО-Югра), Олеся Ляшенко, Дарья Канева (обе Коми). Замыкавшая эту десятку лыжница проигрывала временному лидеру 8,5 секунды. Если учесть, что впереди было 42 км дистанции, эти секунды ни о чем не говорили.

К контрольной отметке 12,5 км из этой десятки выпали Ольга Царева и Дарья Канева. Свято место пусто не бывает — Ксения Шорохова (Тюмень) и Мария Истомина (Ленинградская область — Пермский край) заменили их.

За 30 км до финиша группа из пяти человек постепенно стала уходить в отрыв. Возглавляла ее Арина Кусургашева, рядом в спину дышали Алина Кудисова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Лидия Горбунова.

На отрезке дистанции 23,75 км в Лидия Горбунова стала отставать от группы лидеров.

И вот здесь произошло то, что никто не смог предвидеть. На 25-м км участка дистанции на трассе оказалось три собаки. Один из барбосов, когда участницы марафона на большой скорости ехали со спуска, перебежал им дорогу и в последний момент развернулся на 180 градусов и бросился обратно. В нарушителя врезалась Арина Кусургашева. Алина Кудисова, которая ехала второй столкнулась с Ариной. Чудом избежали завала Евгения Крупицкая и Мария Истомина. Кусургашева быстро поднялась и продолжила гонку. Не смогла этого сделать Кудисова. Около минуты у спортсменки не было сил подняться, настолько болезненным оказалось падение. Продолжить гонку лыжница из ХМАО-Югра была не в состоянии. Более того, во время падения у нее было сломано крепление на лыжах. От отчаяния девушка заплакала. Идя в группе лидеров, претендуя на медаль чемпионата страны — и вот так потерять все эти шансы…

До 35 километра Арина Кусургашева постоянно держалась в тройке лидеров. Затем силы ее стали покидать. Скорее всего, сказалось «встреча» с барбосом и падение. Финишировала Арина в этот день седьмой.

Что же касается победителя марафона Евгении Крупицкой, на отметке 29,3 км она проигрывала Марии Истоминой 15,3 секунды. На контрольной отметке 36,8 км выигрывала у неё 50,2 секунды. В гордом одиночестве Евгения пересекла первой финишную черту.

Смогла побороть усталость Елизавета Пантрина. В дуэли за серебро с Екатериной Булычевой она на последнем подъеме ушла в отрыв и финишировала второй. У Екатерины — бронза.

Евгения Крупицкая преодолела 50 км за 2627:28,9. Елизавета Пантрина проиграла чемпионке 2:20,1, Екатерина Булычева — 2:27,0.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

