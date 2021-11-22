Собака – не игрушка. Зоозащитники: в проблеме бездомных животных виноват человек

Общество делится на тех, кто подкармливает бродячих животных, и тех, кто считает, что они опасны. А причина острой ситуации в безответственности людей, считают председатель совета АНО «Приют для животных «Пес и кот» Ирина Савицкая и директор благотворительного фонда «Помощь животным. Сахалин» Ксения Завадская.

Граждане нередко берут животное, наиграются и выбрасывают его на улицу. Так появляются агрессивные и голодные собачьи стаи.

– Самое сложное – донести до жителей, что они сами виноваты в данном положении, а не приюты для бездомных животных и бригады, которые занимаются их отловом, и, конечно, не безнадзорные собаки и кошки. К этому приводит нежелание людей выполнять федеральный закон 498, регламентирующий правила обращения с домашними питомцами, – говорит Ксения Завадская. – Например, там прописано, что собака – это имущество, которое не подлежит отчуждению. При таком отношении трудно изъять домашних животных у человека, который содержит их в плохом состоянии. Сейчас, например, мы в Корсакове судимся с таким нерадивым хозяином.

Недавно на пустыре в Новоалександровске кто-то выкинул почти три десятка кошек, которых приютам пришлось распределять между собой.

Ирина Савицкая рассказывает, что у них настолько не хватает свободных мест, что животные содержатся даже у нее в кабинете и дома. Помощники их берут к себе на передержку. Сейчас в приюте «Пес и кот» 272 собаки и 56 кошек.

– Я горжусь тем, что за четыре года мы нашли семьи для почти тысячи животных. Предварительно обработали хвостатых от паразитов, вакцинировали… Причем с каждым желающим взять домой нашего питомца мы заключаем договор и регулярно отслеживаем ситуацию, говорит Савицкая.

Несмотря на принимаемые меры, происходят и вопиющие случаи. При проверке одной из семей выяснилось, что собаку Нику пустили на мясо. Уголовное разбирательство по этому делу длится уже долго, и перспективы его туманны.

– Нам помогают. Сахалинцы – классный народ, – говорит Савицкая. – Поддерживают коллеги по бизнесу. Один из них оплачивает счета за электроэнергию, зимой эта сумма доходит до 80 тысяч рублей. Другой покупает корма. Наши друзья – разные люди, жители островной столицы не оставляют нас в трудных ситуациях. Приво­зят корма и ветошь, переводят на счет приюта пожертвования.

Любой человек может стать куратором конкретного животного и приезжать к питомцу, покупать ему вкусности, брать на прогулки или поддерживать материально.

Ксения Завадская отмечает, что их организация самостоятельно зарабатывает деньги, которые тратит на содержание приюта, где на данный момент содержится около 500 собак и несколько кошек.

Два года назад фонд начал выполнять муниципальные контракты на юге Сахалина. Мероприятия включают отлов, стерилизацию, вакцинацию, дегельминтизацию животных, содержание в течение 10 – 14 дней и последующий выпуск в среду обитания. Больных и агрессивных особей приют должен оставить у себя.

Фонд «Помощь животным Сахалина» несколько раз получал субсидии от правительства области. Последняя составила 205 тыс. руб.

Начиная с 2018 года «Пес и кот» также получал гранты и субсидии от регионального правительства. Деньги были использованы для строительства ветеринарного кабинета, постоперационной передержки, частичного ремонта помещения для кошек.

В этом году областные власти выделили субсидию в 300 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг, лечение животных и покупку медикаментов.

В нынешнем году поднимался вопрос о строительстве государственных приютов. Сообщалось, что на территории областного центра ведется работа по проектированию межмуниципального приюта на 1500 особей, соответствующего всем современным нормам содержания безнадзорных животных. Средства на это выделены островным правительством. Кроме того, планировалось возвести подобные центры в Холмском, Корсаковском, Смирныховском, Охинском, Поронайском, Курильском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах. На проектирование и строительство одного приюта, по предварительным расчетам, требуется 50 млн рублей, а на содержание в целом понадобится 200 млн в год.

– Нужно начинать с работы с людьми и вводить льготную либо бесплатную стерилизацию животных, которых содержат пенсионеры. А также установить налоги на разведение породистых животных и штрафы для тех, кто не выполняет эти требования. Если человек к этому не готов – не нужно заводить домашних животных. Они не игрушки, – подчеркнула Ирина Савицкая.

Кто-то сказал, что собака – это единственное существо, которое любит нас больше, чем мы сами. Наверно, нам надо постараться быть достойным такого глубокого чувства. Отношение к животным – это показатель нашей человечности и цивилизованности.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.