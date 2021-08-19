Собаку выбросили из окна. В жестоком обращении с домашним животным подозревается ее хозяин

В Невельске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными).

В полицию позвонила женщина и рассказала, что из окна квартиры на пятом этаже выбросили собаку.

Выяснилось, что 41-летний мужчина, «рассердившись» на своего питомца, таким образом решил его наказать.

Протрезвев, «герой» спустился за собакой на улицу. Занес несчастного пса домой, но от полученных травм тот скончался.

Санкция статьи за жестокое обращение с животными предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.