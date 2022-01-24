Сахалинская региональная организация Союза журналистов России с глубоким прискорбием сообщает о том, что 21 января 2022 года после тяжелой болезни ушел из жизни Александр Михайлович Бобков, член Союза журналистов России с 1989 года, и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Александр Михайлович родился 6 июля 1946 года. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В разные годы работал заместителем редактора газеты «Красный маяк» (г. Курильск Сахалинской области), пресс-секретарем при главном федеральном инспекторе президента РФ по Сахалинской области и регионального отделения партии «Единая Россия», помощником депутата Сахалинской областной думы, экспертом Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству. На всех постах он проявлял себя как грамотный, ответственный работник, получал благодарности и поощрения, в том числе Почетные грамоты правительства Сахалинской области и федерального агентства по рыболовству.

Все, кому довелось работать вместе с Александром Михайловичем, знают, что он был настоящим профессионалом, доброжелательным и творческим человеком. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и друзей.