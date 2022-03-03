Соболезнование. Ушла из жизни профессиональный библиограф Совбан Любовь Федоровна

Друзья, родные и знакомые с глубоким прискорбием извещают, что после тяжелой болезни ушла из жизни профессиональный библиограф и замечательный, светлый человек

Совбан Любовь Федоровна.

Сахалинка, она большую часть своей жизни посвятила изучению краеведения, библиографии и литературы в областной универсальной научной библиотеке. Это был человек энциклопедических познаний, широкой души, принципиальной гражданской позиции. Ее материалы публиковались в газете «Советский Сахалин».

Любовь Федоровна любила высокое искусство, будь то театр, музыка, балет, живопись, архитектура… Была заботливой матерью двоих сыновей, надежным другом, интересным собеседником. Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.