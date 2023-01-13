Ушла из жизни почётный гражданин области Декабрина Пушкарева

Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сахалинской области с прискорбием сообщает, что 11 января 2023 года, после продолжительной болезни ушла из жизни Декабрина Михайловна Пушкарёва – участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сахалинской области и города Южно-Сахалинска.

Весь долгий жизненный путь Декабрины Михайловны был посвящен служению Отечеству. Молодой девушкой она освоила трактор и пахала землю наравне со взрослыми мужчинами, окончила, без отрыва от производства курсы санинструкторов, в боях с японскими милитаристами оказывала первую медицинскую помощь и выносила из под огня раненых советских солдат, восстанавливала Северо-Курильск после цунами и долго, упорно трудилась на благо нашей Великой Родины.

С выходом на пенсию Декабрина Михайловна с удвоенной энергией занималась общественной работой, став при жизни легендой для всех поколений Сахалинской области и до последних дней жизни оставалась активистом Всероссийской​ организации ветеранов Сахалинской области.

Для сахалинцев и курильчан, эта утрата невосполнима.

Региональное отделение выражает глубокие соболезнования родным

и близким Декабрины Михайловны Пушкаревой.