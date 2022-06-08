Ушла из жизни известная сахалинская журналистка Наталья Бондарева

Сахалинская региональная организация Союза журналистов России с глубоким прискорбием сообщает о том, что 6 июня 2022 года после тяжелой болезни ушла из жизни Наталья Ивановна Бондарева, член Союза журналистов России, и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Наталья Ивановна родилась 11 сентября 1956 года. После школы училась на факультете журналистики Дальневосточного государственного университета. Работала в городе Анива, сначала редактором районного радио, позже возглавила коллектив районной газеты «Утро Родины». За ее активную жизненную позицию, стремление добиваться справедливости и помогать людям земляки выбрали ее в Анивское районное собрание. А коллеги-депутаты доверили пост председателя представительного органа власти.

В 2005 – 2011 годах Наталья Ивановна работала редактором газеты «Южно-Сахалинск сегодня». На этой должности она раскрылась как истинный профессионал своего дела, чуткий, творческий и принципиальный руководитель, благодаря которому муниципальная газета завоевала популярность многих тысяч читателей.

В связи с болезнью, выйдя на пенсию, Наталья Ивановна несколько лет назад уехала в Сочи. Она мужественно боролась с недугом, путешествовала, помогала людям, разбивала цветники, радушно принимала сахалинских друзей и коллег, посещала концерты и театры, много читала, стараясь сделать каждый день своей жизни интересным и насыщенным.

Светлая память о Наталье Ивановне Бондаревой навсегда сохранится в наших сердцах.