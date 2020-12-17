Социальная сеть для туристов. Молодые активисты представили свои инвестиционные проекты

Как уже сообщал «Советский Сахалин», в области с рабочей поездкой находился заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он посетил ряд объектов, провел несколько совещаний. А также встретился с молодежным активом региона.

Говорили о том, какие есть предложения у ребят. Они большей частью связаны с уже сформированными проектами: по развитию цифровых технологий, мониторингу климатических изменений, оказанию содействия молодым ученым и поддержке предпринимателей.

Так, о своем опыте по реализации инвестпроектов сообщил молодой предприниматель Артем Прихода. Он стал основателем и руководителем туристической социальной сети MapKlap – проект занял первое место на всероссийском форуме «Острова.2020». По словам разработчика, приложение включает в себя карту мира, которая по объему содержащей в себе информации превосходит все аналоги. Социальную сеть, направленную на развитие внутреннего туризма, запустят весной следующего года.

– В наш навигатор встроен искусственный интеллект. Он будет прокладывать маршруты через леса, горы и другую пересеченную местность. Благодаря поисковику люди смогут находить данные, соответствующие их интересам. Например, вы приехали к нам на Сахалин и вбили «пойти на рыбалку» – сразу на карте в ленте будут показаны наиболее популярные для этого места, – поделился Артем Прихода. – Также в ленте социальной сети будут видны различные предложения для путешественников от пользователей, гидов и региональных властей. Люди смогут делиться своими маршрутами со всем миром.

Студент первого курса по направлению «Нефтегазовое дело» технического нефтегазового института Андрей Русецкий рассказал о преимуществах обучения в Дальневосточном цифровом мультиуниверситете, который создан на базе СахГУ.

Жители региона теперь могут получать знания в ведущих вузах страны, не покидая островов. По завершении обучения выпускнику вручают сразу два диплома – Сахалинского государственного университета и вуза, по программе которого шло дополнительное обучение.

– Одно из условий программы – работа в течение пяти лет в Сахалинской области после окончания обучения. Для меня это вообще не вопрос, поскольку я хочу трудиться на благо родного края всю жизнь. Нагрузка, конечно, больше, чем у ребят, которые получают один диплом. Обучение в вузе-партнере проходит дистанционно.

Однако к нам будут приезжать преподаватели из других регионов, и сами студенты дважды в год будут ездить на сессии в вуз-партнер, – поделился Андрей Русецкий.

Финалист конкурса «Лидеры России» Ирина Ведерникова рассказала о Сахалинском климатическом центре, созданном для сопровождения эксперимента по достижению углеродной нейтральности, а также об инициативе по высадке леса на островах. По мнению автора проекта, зеленые зоны смогут снизить действие парниковых выбросов.

На встрече также представили ряд других проектов: по созданию «Биоинжинирингового центра островных и океанических экосистем», «Школы беспилотной авиации», о деятельности совета молодых ученых при региональном правительстве.

Студент магистратуры по направлению подготовки «Экология и природопользование» технического нефтегазового института, финалист конкурса инноваторов «Умник» Василий Никонов поделился идеями по разработке программного обеспечения для исследования природных процессов, расчета гидрометеорологических характеристик, автоматизации процесса приема и обработки спутниковых данных на основе искусственного интеллекта.

По итогам мероприятия Юрий Трутнев поручил министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову и губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко изучить представленные молодыми активистами предложения, при целесообразности внедрения проектов оказать им соответствующую поддержку.

Виктор ПРОХОРОВ.