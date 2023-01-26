София Надыршина – лучший спортсмен региона по итогам 2022 года

Министерство спорта Сахалинской области подвело итоги региональных конкурсов «Спортсмен года» и «Спортсмен месяца» за декабрь 2022 года. Победительницей стала сноубордистка София Надыршина.

В декабре минувшего года спортсменка регионального центра спортивной подготовки завоевала две золотые медали III этапа Кубка России по сноуборду в Ижевске. За награды соревнований боролись сильнейшие сноубордисты из 15 регионов страны. София показала лучшие результаты в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.