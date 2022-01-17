София Надыршина опять отличилась. Сахалинские спортсмены показывают хорошие результаты на различных соревнованиях

Первая кубковая «бронза»

Сноубордистка София Надыршина завоевала третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зимонх¸э (Австрия). Сахалинка сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Бронза! Моя первая бронза на Кубке мира! Испытываю смешанные эмоции… В малом финале финишировали с Мелани Хохрайтер по нулям и разделили третье место. Congrats ladies (Поздравляю, дамы)», – написала сноубордистка.

София Надыршина и немка Мелани Хохрайтер в малом финале показали одинаковый результат. Обе сноубордистки удостоились бронзовых наград.

Обладательницей «золота» стала полька Александра Крол, которая в большом финале опередила австрийку Юлию Дуймовиц.

Впереди российских сноу­бордистов ждет командная гонка. В ней Надыршина выступит вместе с чемпионом мира 2019 и 2021 годов Дмитрием Логиновым.

Две медали

Горнолыжник Алексей Бугаев, представляющий команду Москвы и сборную Сахалинской области, завоевал «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира по зимним видам спорта. Соревнования организованы Международным паралимпийским комитетом.

В супергиганте Алексей Бугаев занял второе место, в скоростном спуске – третье.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта стартовал в Лиллехамере (Норвегия) 12 января. По итогу трех дней соревнований в копилке российской сборной 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Прыгнули на пьедестал почета

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, спорт­смены регионального центра спортивной подготовки Александр Баженов и Максим Колобов завоевали «золото» и «серебро» VI этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Состязания прошли в пермском городе Чайковский и собрали сильнейших спорт­сменов со всей страны. Летающие лыжники выступали в дисциплине HS 85-109 на трамплине К-95.

Золотую медаль с результатом 249,4 очка завоевал Александр Баженов. Серебряная награда досталась Максиму Колобову. Спорт­смен заработал 226,9 очка.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.