София Надыршина победила на этапе Кубка мира по сноуборду. Радуют своими результатами и другие сахалинские спортсмены

Обогнала всех

Сахалинская сноубордистка София Надыршина одержала очередную громкую победу. Она стала лидером в параллельном слаломе-гиганте на этапе Кубка мира по сноуборду.

Старты прошли на курорте «Банное» в Башкортостане. София Надыршина (тренеры Ольга и Алексей Желтовы) обогнала спорт­сменок из Германии – серебряного призера Рамону Хофмейстер и обладательницу «бронзы» Каролину Лангерхорст, сообщили в региональном министерстве спорта.

Покоряя небо и препятствия

В Кемеровской области состоялись I и II этапы Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. На склонах комплекса «Горная Саланга» райдеры состязались в слоуп-стайле.

– Спортсмены покоряли небо и препятствия, совершая самые различные трюки, – прокомментировали организаторы этапа.

В активе островных сноу­бордистов одна награда. Зато – золотая. На первом этапе лучшим был мастер спорта Вадим Бобрышев.

Наша команда – вторая

В заключительный месяц осени горнолыжники разы­грали награды восьми этапов Кубка России. Участники провели по четыре гонки в слаломе и слаломе-гиганте.

В командном зачете очки набрали 13 сборных. Больше всех баллов в активе горнолыжников Московской области (1782). На втором месте – Сахалинская область (1540), на третьем – Камчатка (1349). В ТОП-5 также входят Санкт-Петербург (1192) и Москва (1100).

У мужчин в лонг-лист входят 72 спортсмена. Лидирует Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга (360 баллов). Вторым идет подмосковный горнолыжник Константин Рябица (326 очков), третьим – еще один представитель Санкт-Петербурга Денис Воробьев (325 баллов). Лучший результат среди сахалинцев у Дмитрия Пышкина (226 баллов и 5-е место).

У женщин лидером стала кемеровчанка Анна Нагайцева (377 баллов). Островные спортсмены Софья Матвеева и Софья Крохина – на четвертом и шестом местах (270 и 240 баллов).

Но все может измениться и в личном, и в командном зачетах совсем скоро. 13 декабря соревнования Кубка России были продолжены в Абзаково.

Три медали на двоих

Владимир Игушкин и Всеволод Щеглов стали призерами этапа Кубка Европы по парасноуборду. Соревнования прошли в Финляндии.

Островные спортсмены боролись за победу в парасноуборде-кроссе. Первый день стартов принес Владимиру Игушкину «бронзу», а во второй день спортсмен выступил еще лучше, завоевав «серебро».

Для Всеволода Щеглова второй день соревнований тоже оказался удачнее, сахалинец заработал бронзовую медаль.

Недавно воспитанники Ольги Желтовой успешно выступили на Кубке Европы и Кубке мира по сноуборду для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «Banked slalom», которые прошли в Нидерландах.

Надежды России

Сборная Сахалинской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Надежды России», которые проходили 6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Островной регион на турнире представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств, спортшколы Холмска и федерации каратэ Южно-Курильска.

В категории «Юниоры 16 – 17 лет» весом свыше 76 кг 1-е место занял Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким, Анастасия Ким) из Южно-Сахалинска. В финале он встретился с товарищем по сборной Иваном Новиковым (тренер Александр Сек) из Холмска. Спортсмен из портового города стал серебряным призером.

Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Надежды России» стали заключительными в этом году. В начале 2022-го сахалинцы выступят на чемпионате и первенстве Дальнего Востока, которые пройдут 26 – 27 февраля в Южно-Сахалинске. По результатам этих соревнований будут сформированы сборные команды для участия в чемпионате России.

С оценкой «иппон»

В Выборге состоялись XIII Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «Кубок губернатора Ленинградской области». Состязания собрали свыше 170 участников из 22 субъектов страны.

– Это единственные соревнования по дзюдо такого уровня и статуса, проводимые на территории Северо-Западного федерального округа. Победители в каждой весовой категории при соблюдении квалификационных условий получают право на присвоение звания мастера спорта России, – пояснили организаторы.

Среди претендентов на награды были четыре воспитанника областной спорт­школы самбо и дзюдо г. Южно-Сахалинска. Двум из них удалось стать призерами.

В женской весовой категории до 63 кг были заявлены кандидаты в мастера спорта Софья Мирошниченко и Сезимай Сыргабаева (тренирует обеих Рамазан Саадуев).

Они успешно преодолели предварительный раунд. При этом Софья две схватки выиграла с оценкой «иппон» (чистая победа), а Сезимай – одну.

Островитянки пробились в полуфинал, где жребий свел их в очной схватке. Победительницей в ней вышла Софья Мирошниченко, которая в итоге стала обладательницей серебряной награды, а Сезимай Сыргабаева завоевала «бронзу».

– В завершение турнира островные дзюдоистки решили проверить себя в самой престижной абсолютной весовой категории. Здесь им также удалось преодолеть предварительный раунд и завоевать награды за третье место, – подвел итог выступления воспитанниц директор спортшколы Александр Кардаш.

Мяч над сеткой

В Белогорске завершилось первенство ДФО по волейболу среди девушек и юношей 2005 – 2006 г. р. Состязания имели статус первого этапа первенства России.

Турнир девушек собрал восемь команд (в их числе была спортшкола по волейболу г. Южно-Сахалинска, представлявшая островной регион).

Сначала волейболистки сыграли в двух подгруппах, где они определили участников полуфинала.

Островные волейболистки победили всех соперниц и заняли первое место.

Обладательницами золотых наград стали Анита Бушуева, Софья Геппа, Мария Губина, Арина Забеганова, Полина Ермакова, Татьяна Калекова, Юлия Лосева, Виктория Огнева, Милана Стеренчук, Елена Севрюкова, Варвара Холоднякова, София Шорина и их тренер Игорь Абдрахманов.

Участниками юношеского турнира стали семь команд. Сахалинская команда заняла третье место.

Бронзовыми призерами стали два волейболиста из Корсакова Иван Полонников и Матвей Пономарев, а также воспитанники спортшколы по волейболу Виктор Демин, Егор Жданов, Артем И, Георгий Ким, Максим Курбатов, Азирет Оморкулов, Андрей Сергеев, Павел Сидоренко, Михаил Сосипатров, Александр Титов. Тренер команды – Алексей Волков.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.