София Надыршина – победительница российско-китайских молодежных игр

В Чанчуне проходят III российско-китайские зимние молодежные игры. Свои первые медали сноубордисты разыграли в дисциплине «слалом-гигант». Победители и призеры определялись по сумме двух попыток. Как у мужчин, так и у женщин весь пьедестал оказался российским.

Женские заезды выиграла София Надыршина (Сахалинская область). В главном финале она опередила Елену Куликову из Татарстана. На третьем месте – Мария Травиничева из Алтайского края.

В программу российско-китайских молодежных зимних игр включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту (в т. ч. шорт-треку), фигурному катанию на коньках, керлингу, фристайлу.

София Надыршина – единственная представительница островного региона на этих состязаниях.