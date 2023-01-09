София Надыршина: «В Китае уровень был немного любительским»

В конце декабря 2022 года в Чанчуне состоялись III российско-китайские зимние молодежные игры. Островной регион на этих стартах представляла София Надыршина, которая стала обладательницей двух золотых наград в параллельных дисциплинах сноуборда.

Для сахалинской спортсменки это был второй опыт участия в данных играх. Четыре года назад она выступала на II российско-китайских играх в Уфе.

После состязаний в Чанчуне София Надыршина в интервью федеральным СМИ сравнила организацию этих соревнований в России и Китае и рассказала о своих ближайших планах.

– В Китае уровень был немного любительским. Склон маленький, пологий, больше похож на детский. Параллельные трассы нельзя было поставить, отсюда скомканный рейс-формат по две попытки и награждение по сумме. Но я не жалею о том, что участвовала. Какой-никакой, но все-таки это международный старт. Непонятно, когда еще будет хотя бы такой опыт. Правда, у нас сейчас прошел международный турнир в Москве на Воробьевых горах. Приехали спортсменки из Ирана, Казахстана и Японии. А потом они же поедут на Сахалин. А еще есть чемпионаты, первенства, Кубки России, – сказала София Надыршина.