Композиция, о которой пойдет речь, завоевала гран-при на конкурсе «Песня Сахалину». Традиционное творческое соревнование проводил областной центр народного творчества по случаю 75-летия образования островного...
Конкурс имени А. П. Чехова проводится в области региональным президиумом Союза журналистов России с конца 60-х годов прошлого века. В нынешнем году его приурочили к празднованию 75-летия региона. 9 декабря журналистов...
12 декабря, в день Конституции РФ, для школьников Южно-Сахалинска, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина...