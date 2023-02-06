Сохраняя социальную стабильность. Правительство области концентрирует ресурсы на ключевых направлениях

О приоритетах развития островного региона рассказывает председатель правительства Сахалинской области Алексей БЕЛИК.

– Алексей Васильевич, доходы региона на 62 процента формируются за счет нефтегазовой отрасли. Насколько сильно сказалась нестабильность на рынке углеводородов на бюджете области?

– Конечно, падение цен на углеводороды, а также санкции сыграли негативную роль. Объем доходов бюджета в 2023 году снизится по сравнению с утвержденным объемом доходов в 2022-м и составит 132,8 миллиарда рублей. Тем не менее, бюджет области остается сбалансированным. Мы сконцентрировали денежные ресурсы на ключевых направлениях, чтобы сохранить социальную стабильность, продолжить строительство жилья, реализацию проектов в образовании, здравоохранении, культурной и спортивной сферах, коммунальном хозяйстве.

Но важно отметить и рост несырьевых доходов региона. Это позитивная тенденция, свидетельствующая о постепенной диверсификации нашей экономики. В перспективе этот процесс позволит сократить зависимость островного бюджета от нефтегазовых доходов, от колебаний спроса на мировых рынках и внешнеполитической конъюнктуры.

– В нынешних сложных условиях удалось ли сохранить уровень поддержки граждан?

– Островной регион по-прежнему среди лидеров страны по объему и качеству социальных программ. У нас более 200 мер поддержки жителей области. В бюджете 2023 года на помощь семьям с детьми, маломобильным гражданам, пенсионерам и другим социально незащищенным категориям граждан предусмотрено 22 млрд рублей.

Введены меры социальной поддержки для семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции. Это оплата за обучение детей в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях на территории области, а также ежемесячная выплата семьям с детьми. Эти меры дополняют другие инструменты адресной поддержки, инициированные на федеральном и местном уровнях. Семьи воинов, направленных в зону СВО, получают единовременную помощь в размере 300 тысяч рублей.

– В Дальневосточном федеральном округе самый низкий показатель бедности отмечен в нашей области.

В целом по стране островной регион в этом плане на седьмом месте. Какими мерами удалось этого достичь?

– Ключевой фактор – адресная работа. Наши специалисты изучают каждую семью, учитывают все доходы и расходы, помогают взрослым получить новую специальность, открыть свое дело. В итоге в 2022 году мы вывели из-за черты бедности около 6000 семей. Активно используем и механизм социального контракта. В прошлом году их заключили 873 человека, общая сумма – 140,2 миллиона рублей. Большинство жителей выбирает индивидуальную предпринимательскую деятельность. Бюджетные средства они направляют на покупку оборудования и материалов для ведения бизнеса. Перед началом реализации этого проекта губернатор Валерий Лимаренко и главы муниципалитетов провели встречи с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, точечно проработали с ними конкретные случаи. Это позволило определить оптимальный алгоритм решения проблемы.

– Что предпринимается правительством области для обеспечения кадрами школ и больниц?

– Для восполнения дефицита медицинских кадров создаем систему подготовки специалистов – от школьных медицинских классов до учебы по целевому направлению в вузах. Также несколько лет назад начали привлекать специалистов из других регионов страны. Например, в прошлом году в наши медучреждения прибыло 248 врачей.

Школам не хватает учителей математики, информатики, русского языка и литературы, физики, иностранных языков. Заключаем договоры о целевом обучении наших выпускников. По федеральной программе «Земский учитель» привлекли в область 70 преподавателей из разных регионов.

– Сегодня на Сахалине и Курилах активно развивается внутренний туризм. Что это дает местным жителям?

– Интерес со стороны туристов к нашему региону растет. А каждый гость приезжает с деньгами. Он платит за гостиницу, ресторан или кафе, экскурсии и развлечения, услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду. Благодаря этому в индустрии гостеприимства трудятся сотни человек. А также развиваются смежные отрасли. Поэтому мы помогаем развитию туризма. В результате становится привлекательнее наша жемчужина – горнолыжный курорт «Горный воздух». Улучшается транспортное сообщение с Курилами. Запущен проект по организации перевозок для посещения природного парка «Остров Монерон».

Активно развивается и детский социальный туризм. Для школьников предусмотрены образовательные квесты, экскурсии, интеллектуальные игры, посещение самого большого на Дальнем Востоке аквапарка «Аква Сити» в Южно-Сахалинске. В 2023 году в этих мероприятиях примут участие более 20 тысяч ребят из разных районов области.

– Сложная транспортная инфраструктура мешает росту экономики области…

– Эту проблему решаем комплексно. На базе островной авиакомпании «Аврора» создали единого дальневосточного перевозчика. В результате появились новые внутриобластные и межрегиональные авиарейсы, остались доступными цены на билеты.

С вводом в строй двух строящихся объектов – аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы – пропускная способность аэропорта Южно-Сахалинска возрастет в пять раз.

Два теплохода – «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской» – включились в перевозки между Сахалином и Курилами.

Из-за слабой транспортной инфраструктуры жителям отдаленных районов зачастую сложно попасть к врачу нужной специальности. Поэтому мы внедряем «цифру» в здравоохранении. С помощью современных технологий теперь связаны медучреждения, врачи и пациенты. Телемедицина позволяет людям, не покидая родной город или село, получать консультации ведущих специалистов областных или федеральных клиник. Тотальная цифровизация позволила навести порядок с рабочим графиком врачей, их нагрузкой, оптимально перераспределить потоки пациентов. Развиваем мы и санитарную авиацию, которая помогает спасти здоровье и жизни людей.

– Чем сложнее завозить продукты, тем важнее собственное производство. Как себя чувствует наше сельское хозяйство?

– Сегодня островное село обеспечивает 66 процентов потребности региона в овощах. Уровень самообеспеченности по яйцу – 94,7 процента. По этим показателям наша область является лидером в Дальневосточном федеральном округе. Также у Сахалинской области хорошие результаты по обеспеченности населения молоком и картофелем – 71,9 и 94 процента соответственно.

За три года инвестиции в отрасль превысили 7 миллиардов рублей. При поддержке правительства области реализован крупный проект – в Троицком создан современный животноводческий комплекс «Грин Агро Сахалин». Сейчас на долю компании приходится 26,4 процента от валового производства молока на островах. В прошлом году это предприятие впервые в истории области запустило промышленное производство полутвердых и твердых сыров. В ассортименте – «Гауда Премиум», «Маасдам Премиум» и «Тильзитер Премиум», а также «Российский витязь», «Сметанковый», «Голландский» и «Пармезан». В месяц «Грин Агро Сахалин» выпускает 25 – 27 тонн сыров.

Еще один важный проект – вышел на проектную мощность свиноводческий комплекс «Мерси Агро Сахалин». Он производит в среднем 600 тонн мяса в месяц. На долю компании приходится более 70 процентов валового производства мяса свинины в области.

Введены 13,9 гектара теплиц для овощей и рассады. Сейчас строится агропромышленный парк. В его основе – современные складские мощности, которые снизят потери продуктов питания местного производства и завезенных с материка.

Недавно мы оказали финансовую поддержку птицефабрике «Островная». Из-за птичьего гриппа предприятие, играющее важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, лишилось бройлерного поголовья. И вот уже в марте куриное мясо местного производства вновь появится в продаже.

Наше село получает большую поддержку областных властей. Результат – на прилавках островных магазинов.

В заключение отмечу, приоритет правительства области – интересы жителей региона. Мы развиваем экономику, чтобы повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан.