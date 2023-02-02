«Сокол» из Ноглик

Спортсмен из Ноглик Иван Кустов занял первое место на лыжном марафоне «Сокольи горы-2023» в Самаре. Сахалинец стал лучшим в категории «Абсолют» на дистанции 50 км, обойдя более 200 соперников.

Ранее Иван Кустов дважды принимал участие в марафоне «Сокольи горы» – в 2021 году он взял бронзовую медаль, в 2022-м – серебряную.

«Сокольи горы» – открытые старты, в которых могут принять участие все желающие любого возраста и спортивной подготовки. В этом году соревнования прошли в девятый раз. Они входят в серию Russialoppet, объединяющую крупнейшие лыжные марафоны страны.

В 2023 году в марафоне участвовали более 600 человек из трех стран и 120 городов и населенных пунктов России.