Сокровище под названием «Пятый океан». Экология

Чистый воздух – что может быть важнее для здоровья каждого человека? О том, какие меры принимаются для создания здоровой среды, «Советскому Сахалину» рассказала заместитель министра экологии Сахалинской области Нелли Завалкова.

– Прежде в первые дни после очередного циклона в областном центре снег был чисто белым. Но затем быстро покрывался темным налетом из сажи, поступавшей с ТЭЦ-1 и других котельных. А каково сегодня состояние воздуха в Южно-Сахалинске?

– Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 долгие годы была главным загрязнителем атмосферного воздуха сажей и угольной пылью. В 2014-м завершилась ее газификация, станцию полностью перевели с угля и мазута на природный газ. В результате за 2010 – 2014 годы выбросы снизились на 90 процентов.

– В докладе регионального министерства экологии о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2020 году основными источниками неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух названы в Южно-Сахалинске – автомобильный транспорт, отопление частного сектора; в Углегорском районе – деятельность промышленных предприятий (порты Шахтерск, Углегорск), автомобильный транспорт; в Холмске, Невельске – деятельность промышленных предприятий (котельные). Изменился ли этот расклад сейчас?

– Информация о состоянии и охране окружающей среды в области формируется ежегодно на основании данных, представляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти. Информация за 2021 год будет подготовлена во втором полугодии 2022 года.

Скажу только, что в области находится 233 муниципальных котельных, из которых 162, то есть 70 процентов, работают на угле, 37 (16 процентов) – на газе, а оставшиеся 34 – на жидком топливе либо на дровах.

– Есть ли ощутимый эффект от перевода автотранспорта, одного из главных «загрязнителей», на газомоторное топливо, на электричество? Скептики указывают на то, что доля такого «зеленого» транспорта в общем потоке мизерна, автомобилей же становится с каждым годом все больше, и это сводит на нет некоторые достижения и успехи…

– На долю автотранспорта в Южно-Сахалинске приходится 80 процентов от суммарных выбросов, а в целом по области – 25 процентов.

Областное правительство проводит комплекс мероприятий, направленных на улучшение ситуации.

Так, на 31 января уже переведено на газомоторное топливо 2558 единиц автотранспорта, действует около 258 единиц электротранспорта. Это 1,3 процента от общего количества автотранспорта в области.

Действует система стимулов для использования экологически чистого транспорта. Владельцам авто компенсируются затраты на переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо, наполовину снижена сумма транспортного налога для газомоторного транспорта.

В Южно-Са­ха­линске дейст­ву­ют две ав­то­мо­биль­ные газо­напол­нитель­ные ком­прес­сор­ные станции (проще говоря, газовые заправки ООО «Газпром газомоторное топливо». – Прим. авт.) для заправки всех транспортных средств и одна ПСК «Сахалин» – только для заправки передвижных автомобильных газовых заправщиков. Такие заправщики работают в Корсакове, Невельске, Холмске, Поронайске, Долинске, Тымовском и в Южно-Сахалинске.

В Тымовском и с. Петропавловское Анивского района развернуто строительство двух стационарных заправочных станций.

С 1 января «обнулен» транспортный налог для электромобилей, а для гибридных авто­мобилей 50-процентная льгота по транспортному налогу продлена по 31 декабря 2025 года.

Для развития электротранспорта на 30 процентов снижен тариф на электроэнергию для юрлиц, осуществляющих деятельность по зарядке электромобилей. Внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Теперь в проектах необходимо предусматривать устройство зарядной сервисной инфраструктуры для электротранспорта.

В ближайшей перспективе владельцам электромобилей предоставят преференции по выделению парковочных мест.

В области уже действуют 75 зарядных станций: в Южно-Сахалинске, Поро­найске, Корсаковском, Холмском, Смирныховском, Курильском, Мака­ровском и Долинском районах.

– Экологи-об­щест­вен­ни­ки под­нимают вопрос о такой проблеме, как деятельность небольших локальных тепло- и электрогенераторов на жидком топливе, которыми обзавелись за последние 10 – 15 лет многие торговые, гостиничные объекты в областном центре. Выхлопные газы, образующиеся от сжигания дизельного топлива, мазута, выделяются на сравнительно небольших высотах и вскоре попадают в легкие людей. Располагает ли министерство данными о количестве таких генераторов, о масштабах наносимого ими экологического ущерба? Платят ли владельцы положенные по закону выплаты и штрафы за загрязнение атмосферы?

– С 1 января 2019 года вступили в силу положения Федерального закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 г. Изменения пре­дусматривают применение дифференцированных мер государственного регулирования к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду.

Дизельные электрогенераторы небольшой мощности относятся к объектам IV категории, оказывающим минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих такие объекты, не взимается.

– Частный сектор традиционно являлся загрязнителем воздуха, поскольку использовал печное отопление со сжиганием дров, угля. Изменилось ли что-то в лучшую сторону с проведением масштабной газификации? Когда уже газифицируют всех «частников»?

– В общей сложности планируется газифицировать более 37 237 домовладений и 157 предприятий, обеспечить подключение к природному газу не менее 66 коммунально-бытовых предприятий.

Эта работа проводится в рамках областной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций области, рассчитанной на 2021 – 2025 годы.

На 1 января 2021 года газифицировано 49 процентов Сахалинской области – газ подается в 4 муниципальных образования, газифицировано 22 населенных пункта. Газ получают 29 тысяч домовладений (квартир).

Между региональным правительством и ПАО «Газпром» заключено соглашение, по которому предстоит полностью газифицировать область до конца 2025 года.

– Могут ли сахалинцы и курильчане вместе с вами в режиме реального времени наблюдать за состоянием воздуха?

– Да, могут. Для этого создана сеть наблюдения за атмосферным воздухом, организованная минэкологии на базе автоматических модульных микростанций. С результатами мониторинга можно ознакомиться на сайте регионального министерства экологии и на сайте. Существует также мобильное приложение CityAir для операционных систем Android и iOS, которое доступно для скачивания в Google Play и Арр Store.

– Спасибо за содержательные ответы!

Подготовил Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Справка

Компенсация затрат автовладельцев на переоборудование транспорта составляет 100 процентов (но не более 150 тыс. рублей). Компенсация затрат сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям пищевой промышленности на приобретение новой газомоторной техники и переоборудование действующей – 70 – 90 процентов.

Компенсация затрат на переоборудование на газомоторное топливо автотранспорта предприятий (МСП) – 70 процентов, но не более 150 тыс. руб. на один автомобиль и не более 1,5 млн руб. на одну организацию.