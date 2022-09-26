Солдатские матери проверяют тревожные сигналы

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания – и это вопрос волнует многих.

— Обращений от родственников поступает множество, — говорит руководитель общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. — В том числе и по поводу частичной мобилизации. Некоторых волнует наличие заболеваний у призывников. Как с этим быть? Мы обьясняем, и просим родных предоставить нам подтверждающие медицинские документы об этих заболеваниях. Чтобы аргументировано отстаивать их права, если они нарушены. На сегодня мы помогли уже двум таким сахалинцам, они вернулись в семьи.

Есть еще категория тех, кто прежде не проходил военную службу. Эти люди частичной мобилизации не подлежат, за них тоже «бьемся».

Важно понять, что армии в связи проведением СВО на Украине в первую очередь требутся опытные воины, желательно имеющие боевой опыт и воинские специальности: артиллеристы, снайперы, мотострелки, разведчики, водители военной техники, а также обслуживающий персонал. Насколько мне известно, пока военкоматы не тревожат в связи с частичной мобилизацией железнодорожников, а также предприятия нефтегазовой отрасли.

Мы стараемся оперативно реагировать на разные острые сообщения в социальных сетях и СМИ. Например, недавно промелькнул «тревожный сигнал» о том, что в Анивском районе мобилизованных плохо кормят. Я связывалась по этому поводу со штабом, лично побывала на месте и убедилась в обратном. Питание достойное, сообщение оказалось фейковым.

Еще сейчас мы собираем гуманитарную помощь для военнослужащих, воюющих на Украине. Это не значит, что ребят не обеспечивают всем необходимым по линии государства. Просто в боевых условиях, как объясняют сами участники СВО, быстро изнашивается нижнее белье, те же носки, футболки, трусы. Бывает дефицит зубной пасты, некоторых, наиболее ходовых медикаментов, вроде йода, простых обезболивающих, а также бинтов, лейкопластыря.

У нас есть возможность организовать гарантированную доставку таких вещей получателям – нашим ребятам. Этой работой занимаются солдатские матери во всех регионах страны и в каждом из районов нашей области. С наличными деньгами мы предпочитаем не связываться, комплектуем вещевые посылки и впоследствии внимательно отслеживаем их прохождение и получение.

В социальных сетях периодически появляются чьи-то объявления о сборе денежных средств для поддержки бойцов. В этих случаях практически невозможно узнать – кто именно собирает деньги и на какие цели они потом тратятся. Спросить не с кого! Сахалинский региональный совет солдатских матерей действует абсолютно прозрачно и готов отчитаться по полной программе.

С 1 октября начинается плановый осенний призыв в ряды вооруженных сил России. В нынешнем сезоне большая часть призываемых срочников будет направлена на Курилы. Так было и весной. В остальном все, как обычно, срок службы 1 год. Срочников не отправляют в места, где проходят боевые действия в рамках СВО.

По всем поднятым вопросам можно обращаться в региональный Совет солдатских матерей. Контактные телефоны: 8900 660 55 37; 8(4242)723504.

Подготовил Владимир СЛАВИН.