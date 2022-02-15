Солидный срок лишения свободы грозит телефонному мошеннику из Волгограда

Органом предварительного расследования установлено, что при отбывании наказания за кражи и другие преступления, он узнал о преступной схеме «телефонного мошенничества». Освободившись из мест лишения свободы, мужчина решил испробовать преступную схему.

В сети интернет подобрал регион с наиболее высокими, по его мнению, доходами граждан, ознакомился с месторасположением населенных пунктов, а также телефонными кодами региона.

Путем случайного набора абонентских номеров жителей Сахалинской области, представляясь знакомым, просил для решения вопросов с сотрудниками правоохранительных органов переводить деньги на банковские карты. И те, как ни странном, деньги переводили.

Всего за два дня он выманил у доверчивого сахалинца 180 тысяч рублей, якобы для улаживания вопросов с сотрудниками ГИБДД.

Всего же обвиняемому таким образом удалось обмануть десять сахалинцев, На этом он «заработал» более 390 тысяч рублей.

И только в одном случае гражданин заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы, что позволило ему сохранить 30 тысяч рублей.

Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в совершении жителем Волгограда 10 эпизодов преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество), а также в покушении на мошенничество.

За совершенные деяния злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы за каждое из преступлений, сообщает пресс–служба прокуратуры области.