Много солнца и тепла – клубника слаще. Помня эту аксиому, жители областного центра встают в очередь за ароматной ягодой

Сейчас она в самом соку (в прямом и переносном смысле), по максимуму сладкая и сочная, поэтому не надо откладывать дело в долгий ящик – примерно такая мотивация была у всех, с кем довелось поговорить возле торговой точки.

Ее хозяева из семейной экофермы Одинцовых говорят: цена пока держится на уровне прошлого года. Но лето закончится, и тогда стоимость станет выше. Однако попробовать клубнику можно будет до первых дней зимы – ягоду продолжат выращивать в теплицах.

Правда, вкус у нее немножко другой из-за отсутствия солнца.

Пока что ферм, подобных одинцовской по масштабам и объемам, в области нет. Предлагается как минимум четыре сорта ягоды.

Такое клубничное производство возникло не вдруг – сначала семья сделала расчеты, потом спроектировала теплицы. Теперь у хозяйства Одинцовых три конструкции по сотне метров каждая в окрестностях областного центра, пять торговых точек на его территории. В этом году, как и обещали, увеличили посевные площади. К имеющимся теплицам прибавится еще три.

– Урожай вырос процентов на 20, может быть, будет еще больше, но, честно сказать, боюсь загадывать, ведь один сильный дождь может свести все на нет, – рассказала Наталья Одинцова.

Вполне возможно, что бойцов в полку клубниководов прибавится благодаря поддержке со стороны региона. Не будь ее, вряд ли мы решились бы на такую затею, признаются Одинцовы. Помощь областных властей позволяет компенсировать значительную часть расходов. Благодаря мерам господдержки у хозяйства в этом году появилась еще одна машина для развозки ягоды – в дополнение к той, что смогли приобрести ранее.

Раньше смогли купить трактор с навесным оборудованием и автомобиль для доставки продукции в торговые точки города.

Еще семья хочет взяться за посадки малины и голубики, удивить жителей разнообразием этих ягод. Мы ведь привыкли видеть их только в дикорастущем виде. А есть еще немало других сортов, которые отличаются вкусом и даже цветом. Опять-таки фермеры берутся за новое для себя дело, зная, что могут получить хорошие меры господдержки.

Один из показательных примеров – фермер Екатерина Сычева из Анивского района. Ее хозяйство крепко стоит на ногах именно благодаря помощи по линии областной программы помощи аграриям. В 2018 году она получила грант на поддержку своего личного подсобного хозяйства.

– На достигнутом мы с супругом решили не останавливаться, – рассказала женщина. – Стали участвовать в конкурсном отборе на предоставление «Агростартапа». Получили 3 миллиона рублей, приобрели нужное имущество. Это позволяет воплотить давнюю мечту – создать плантации голубики и земляники.

В министерстве сельского хозяйства и торговли области рассказали: желающих заниматься ягодным бизнесом уже немало – люди приходят со своими планами, просчитывают траты. Одно из хозяйств на юге Сахалина намеревается посадить плантацию клюквы.

Кстати

Как рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко, в 2017 году региональное правительство разработало порядок предоставления мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Размер поддержки на приобретение и закладку плантаций плодово-ягодных культур составляет 90%, на возмещение затрат по уходу за ними – до 50%. Предусмотрена субсидия и на повышение плодородия земель. С 4 августа начался очередной прием заявок на предоставление субсидий на поддержку и развитие аграрной отрасли в рамках госпрограммы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».