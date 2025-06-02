Солнце подарило сюрприз южносахалинцам 

Днём 2 июня горожане наблюдали довольно редкое атмосферное явление – солнечное гало. Вокруг светила, словно гигантским циркулем был очерчен радужный круг, а само оно оказалось в центре сияющего диска.

Но фокус был ещё и в том, что гало оказалось двойным – за первым кругом просматривался второй, тоже радужный. И эта небесная феерия длилась не один час, пока не погасли её краски.

Природа такого явления объясняется тем, что высоко в атмосфере парят микрокристаллики льда. Иногда под определённым углом на их гранях преломляются солнечные лучи и раскладываются на все цвета спектра.

Нимб вокруг светила привлёк внимание и восхитил многих горожан. Что и говорить, иногда увлекательно смотреть не только на ночные звёзды, но и на дневную звезду по имени Солнце.

Александр Никитин.

Фото и видео автора.