Солнце приоткрывает свои тайны. Исследователи разных стран приблизились к разгадке многих солнечных загадок

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца физического института РАН прогнозирует в самом начале апреля «всплеск» возмущения магнитного поля Земли.

По данным исследователей, пик этого возмущения придется на 3 апреля, при этом до магнитной бури не дойдет, так что для метеозависимых людей явление пройдет практически незаметно.

Лаборатория долгое время комплексно изучает солнечную активность. Именно ее сотрудники впервые в мире провели спутниковый эксперимент по наблюдению коротковолнового излучения Солнца и зарегистрировали частицы радиационных поясов Земли… Словом, в активе лаборатории множество достижений.

Учреждение не только использует в своей работе данные, полученные с помощью спутников и телескопов, но и само разрабатывает, участвует в создании специальной научной аппаратуры: солнечных телескопов, научных приборов для космических аппаратов.

На сайте лаборатории помимо прочего выложены снимки Солнца, выполненные в различных спектрах, потрясающие виды солнечных затмений и многое другое.

Между тем к звезде по имени Солнце приковано внимание ученых всего мира.

На днях в общем доступе опубликованы потрясающие кадры, зафиксировавшие поверхность звезды с рекордно малого расстояния в 77 миллионов километров. Их переслал на Землю космический аппарат Solar Orbiter, запущенный в космос в феврале 2020 года с мыса Канаверал. Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом и планируют приблизиться в ходе миссии к поверхности Солнца до 42 миллионов километров. По их расчетам, аппарат убережет от неминуемой гибели специальный теплозащитный щит.

Впрочем, уже на первых порах получены впечатляющие результаты. Например, удалось сфотографировать обратную сторону Солнца и обнаружить на поверхности множество таинственных вспышек. Им уже дали название – солнечные костры.

Владимир СЛАВИН.