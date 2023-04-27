Солнечное сияние и каверзные сюрпризы. Портрет мая

Классическая сахалинская весна в самом разгаре.

Раскачиваются температурные качели, с каждым днем прибавляется зелени и первоцветов, то тут, то там слышны подзабытые за зиму голоса перелетных птиц, в том числе местного маэстро, соловья-красношейки. Время сбора черемши, папоротника и прочих дикоросов, работы на дачах-огородах, вылазок на природу с шашлыками.

Многие планы сахалинцев зависят от погодных условий. О том, какими они будут, «Советскому Сахалину» рассказали в региональном управлении Гидрометеослужбы.

К началу мая область на островах подошла с превышением среднемесячной температуры воздуха апреля на 1,5 – 2 градуса. Гидрологи зафиксировали вскрытие всех сахалинских рек, включая северные районы, раньше обычных сроков на 7 – 10 дней.

Впрочем, наступление тепла не должно порождать иллюзий: в мае вполне возможны ночные заморозки и внезапные дневные атаки холода. Осадки, как правило, выпадают в виде дождя, на севере возможны смешанные – в виде дождя со снегом.

В Южно-Сахалинске рекордно холодной была ночь на 3 мая в 1989 году: столбик термометра опускался до значения минус 6,2 градуса. В 2021 году в ночь на 12 мая показатель составил минус 4,4 градуса. Самой теплой в недалекой истории была ночь на 23 мая 2009 года, температура достигла значения плюс 11 градусов.

Максимальная дневная температура воздуха зафиксирована 23 мая 2016 года: плюс 29,6 градуса. В прошлом году 11 мая показатель чуток не дотянул до этого рекорда, было плюс 24,5 градуса.

Судя по вероятностному прогнозу Росгидромета на вегетационный период (апрель – сентябрь), на Сахалине и Курилах в мае температурный фон и осадки ожидаются в пределах нормы. Это при том, что соседей в Приморье будут заливать дожди, а на Камчатке будет холоднее обычного.

В Южно-Сахалинске норма месячной суммы осадков в мае – 66 миллиметров, а температуры воздуха плюс 7,5 градуса. Между прочим, май в областном центре – самый солнечный месяц в году. Продолжительность солнечного сияния 208 часов.

В середине мая прошлого года в наших широтах буйствовал обширный циклон, принесший немало бед объектам энергетики. Сильные дожди, местами с мокрым снегом, прошли в десяти районах области.

Семен РЕЧКИН.

P. S.

В региональном управлении Гидрометеослужбы поделились предварительным прогнозом на предстоящие выходные. В предстоящую субботу 29 апреля сохранится солнечная, спокойная погода. В воскресенье ожидаются дожди и усиление ветра. 1 мая ожидается улучшение погоды. Дневная температура воздуха будет держаться у планки +7 градусов.