Солнечный маэстро. Выставка художника Олега Носырева

На острове в ходу поговорка: «Сахалин – вторые Сочи, солнце греет, да не очень». Нашим землякам, как и всем дальневосточникам и северянам, не хватает веществ, которые вырабатываются в организме под воздействием небесного светила. Зато душу можно зарядить «солнечными витаминами», не выезжая в жаркие края.

Работы сахалинского художника Олега Носырева на «Выставке вместе под солнцем» в арт-пространстве «Маяк» пронизаны солнечным светом – источником жизни и тепла для всего живого на Земле и вдохновения для автора. Недаром его называют «солнечным маэстро». Людям, которые потеряли надежду и хорошее настроение, можно даже прописать неограниченное любование пейзажами этого мастера. Такое целительное искусство можно принимать и для профилактики.

На экспозиции представлено 70 работ автора, по одной на каждый год жизни Олега Васильевича, который в этом году отметил свой 70-й юбилей.

Более 50 лет он посвятил творческой деятельности, несколько лет возглавлял областное отделение Союза художников России. Много лет работал директором Охинской школы искусств и сейчас продолжает передавать свой опыт молодёжи. Очень гордится успехами своих учеников.

После окончания художественно-графического отделения Хабаровского государственного педагогического института Олег Носырев работает в столице сахалинских нефтяников. Последнее время делит жизнь между Охой и Южно-Сахалинском, где недавно получил мастерскую.

Он живописец, дизайнер, скульптор, занимался оформлением театральных постановок. Владеет различными техниками и стилями от реализма до абстракции, но остаётся приверженцем русской школы академической живописи.

С этюдником объехал многие страны мира и регионы России от родного для автора Алтая до русского Севера. Созданные на основе этих впечатлений пейзажи – результат погружения в красоту природы, религию, историю, общения с людьми и размышлений о жизни. После знакомства с ними хочется отправиться в художественное путешествие по местам, где они написаны.

– Лучше и ближе красоты нашей Родины ничего нет. Это вечный материал, который всегда будет вдохновлять на творчество, – убеждён художник. – Писал этюды на Соловках. Красивое место, связанное с драматическими событиями. В монастыре тюрьма действовала с XVI по XX век включительно.

Увидел казематы, на которых выбиты имена содержавшихся здесь в суровых условиях Севера известных людей, включая последнего кошевого атамана Запорожской Сечи. После освобождения он остался на Соловках, где дожил до 112 лет. Там же отбывали наказание и в советское время. Много размышлял о том, сколько людей здесь ушло в небытие. Мечтаю в будущем написать картину, отражающую эту трагедию. Кстати, здесь же у меня состоялся философский разговор с учёным, который уверял, что наука доказала существование Бога.

На выставке можно познакомиться и с работами совершенно другого плана. Сахалинский живописец и график Дё Сон Ен назвал портрет боцмана кисти О. Носырева «почти шедевром». На мой взгляд, «почти» здесь не уместно. Настолько ярко и пронзительно запечатлеть судьбу человека достойно восхищения.

– Я познакомился с этим человеком во время пленэра на Балтике под г. Лиепая в тяжёлые для всей страны 90-е годы, когда он стал смотрителем маяка, – вспоминает художник. – Списанный на берег морской волк когда-то учился в школе юнг на Соловках, куда попал из детдома. Родителей он не знал, а старшая сестра погибла во время блокады Ленинграда. В Великую Отечественную войну он служил на Северном флоте. Позже ходил в Атлантику, южные моря, бывал на Дальнем Востоке. Друзей у него не осталось. Только собутыльники появлялись, когда тот получал пенсию. Всегда рядом была только верная собака. С ней он и разговаривал, пока я рисовал. Лицо у него было какое-то крестьянское, простое и доброе, а вот в глазах печаль одиночества, старости и пережитых им ночных разговоров с самим собой.

У самого Носырева тоже было много сложных моментов в жизни, которые он умеет переплавить в творчестве во что-то светлое, тёплое и сердечное. Наверное, он мог бы вслед за Маяковским повторить: «Светить всегда, светить везде… светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!».

– Следующую выставку хочу посвятить Тибету, – говорит он. – Мне удалось там побывать следом за Николаем Рерихом, наследием которого я интересуюсь.

Директор областного художественного музея Денис Яньшин пригласил Олега Носырева в следующем году посетить в областном центре биеннале, где будут выставлять работы художника.

Кстати, сахалинский мастер часть своих работ собирается подарить музею.

В детстве Олег Васильевич наметил на карте маршруты, по которым он хотел бы проехать. Пока осуществил только 20 процентов своих планов. Пожелаем ему новых поездок и творческих работ.

Персональная выставка Олега Носырева будет работать до 25 августа.

Сергей НИКОЛАЕВ.