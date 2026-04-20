Солнышко вам в помощь. Оно тоже работает на урожай, да ещё так эффективно!

Снег сошёл на многих участках, грядки подсыхают. Пожалуй, уборка территории от старой листвы, сучков и сломанных веток сейчас выходит на первый план. Да и плодовые деревья надо избавить от поломов.

Кстати, ягодные кусты от сильных ветров тоже пострадали, особенно те, которые осенью не были связаны снопообразно. Удалите на них старые ветки и сучки. Под каждый куст смородины, крыжовника, ежевики, черноплодной рябины насыпьте по 2 – 3 ведра перепревшего навоза.

У малины вырезаем старые побеги и сжигаем их, а золу сбережём. Это очень ценное удобрение.

Приведите в порядок плантации земляники. Позаботьтесь о виноградных лозах, уложите их на доски, чтобы весенние воды их не подмочили. Уже можно делать прививки на яблонях и грушах.

Позаботьтесь о том, чтобы в теплицах у вас была плодородная земля. На каждый её квадратный метр насыпьте кучками по ведру перегноя, перепревшего навоза или плодородной почвы. А недели через две разровняете её и перекопаете. В теплицы установите бочки для полива и подкормки рассады.

Из подвалов достаём семенной картофель, перебираем (некоторые огородники взяли за правило обеззараживать его в марганцовке) и выставляем клубни на солнечное место вертикально, ростками вверх. Тогда получите отличный посадочный материал. Яровизация продлится недели три и намного повысит урожайность картофеля. Можно картофелины нанизать как бусы на алюминиевую проволоку и вывесить на балконе. Эффект тоже будет хороший. Клубни можно разложить и в решетчатые ящики.

Заботливо ухаживайте за рассадой, рыхлите почву. Подкормите растения минеральным удобрением, древесной золой (1 ст. ложка на 1 л воды) или раствором 1 л навоза в ведре воды. Но при этом используйте только одно из вышеперечисленных сложных удобрений – либо диаммофоску, либо нитроаммофоску, либо древесную золу. Когда сеянцы приживутся, выносите их для закалки в помещение с пониженной температурой.

Продолжаем пикировку рассады. Переросшие стебли томатов аккуратно сворачиваем на кольцо и укладываем до самых листочков в землю, увлажнённую раствором марганцовки. Такие растения в дальнейшем поливайте умеренно.

На клумбах уже зацвели шафраны. Продолжайте посев астр, дельфиниумов и других цветов. Пора из подвалов достать георгины и гладиолусы. Луковички очищаем от шелухи, промываем в растворе марганцовки, раскладываем на просушку на солнечном месте. Георгины пока не разрезаем на делёнки и не увлажняем. Займёмся этим через 2 – 3 недели. Георгины разделим на 2 – 3 «пальца», поместим их в ящик вертикально, сбрызнем раствором марганцовки розового цвета (1 – 2 г на ведро воды), присыплем опилками и поставим к солнцу. Делить клубни георгинов надо обязательно, иначе цветы будут мелкими.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

В лунку – по горсточке

В последнее время дачникам советуют применять вермикулит как минеральную добавку для растений. А что это за вещество?

О. Димова, г. Южно-Сахалинск.

Вермикулит – подобный слюде природный минерал из пластинчатых кристаллов. Он делает грунт более рыхлым, влажным и питательным для корней. Такая почва не слёживается, не пересыхает, пропускает воздух, постепенно отдаёт растениям воду.

В минерале содержатся диоксид кремния, оксиды магния, железа, алюминия и кальция. Вермикулит подходит как для овощных, так и для цветочных культур. Так что при посадке сеянцев в открытый грунт добавляйте в лунки небольшое количество этого вещества.