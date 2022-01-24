В прошлом году «Советский Сахалин» не раз поднимал тему утилизации искусственного торфогрунта, изготовленного ООО СП «Сахалин Шельф Сервис» из бурового шлама. Читатели газеты помнят, что благодаря активной позиции жителей села Серные Источники Холмского района и газеты «Советский Сахалин» удалось запретить размещение отходов на площадке вблизи жилых домов. В дальнейшем здесь даже обустроили территорию целебного сероводородного источника.

Не успели мы разделить радость жителей Серных Источников, как стали поступать сигналы из Яблочного. Жители этого села стали бить тревогу, поскольку там появились самосвалы с торфогрунтом. Переработанными отходами бурового производства стали засыпать участок владельцы двух «дальневосточных гектаров» Алексей Аминников и Анна Лоза якобы для выравнивания 200 соток земли, переданной им в безвозмездное пользование для ведения «коммунального хозяйства».

Как известно, буровому шламу присвоен четвертый класс опасности. При его переработке, транспортировке, укладке грунто­шламовой смеси не обеспечивается экологическая безопасность окружающей среды. Такой грунт рекомендуется применять при рекультивации и засыпке карьеров, шлаконакопителей, полигонов для твердых бытовых отходов, при сооружении земляного полотна дорог. Но засыпать им два гектара земли, да еще в водоохранной зоне вблизи реки и единственного в районе официального морского пляжа! Это очевидный факт ущерба экологии.

Депутат Холмского городского собрания Светлана Латашенко отслеживала, как на участке Аминникова и Лозы вырастают горы искусственного торфогрунта, и направляла депутатские запросы в различные инстанции. Ответы приходили как утешительные (складируемый грунт сертифицирован, его радиационный фон в пределах нормы), так и многообещающие от межрегионального управления Росприроднадзора (согласовать с центральным аппаратом Росприроднадзора отбор проб отходов и проч.). Но дело с мертвой точки не сдвинулось.

«Кто лукавит и кто обманываться рад?» – под таким заголовком в «Советском Сахалине» (№ 80 за 9 ноября 2021 года) был опубликован материал о ситуации в с. Яблочное. Он обращал внимание местных властей на то, что на двух гектарах земли, выделенных частным владельцам вблизи речки и морского побережья, явно нарушается природоохранное законодательство.

В свою очередь редакция газеты тоже направила запросы в контролирующие инстанции. На днях пришел ответ из Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщил прокурор Виталий Дуюнов, санитарно-эпидемиологической экспертизой областного центра гигиены и эпидемиологии от 14 октября 2020 года установлено, что грунт искусственный торфяной не допускается использовать в водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах, а также на землях населенных пунктов.

В рамках настоящей проверки подтверждено, что такой грунт на земельном участке размещен в водоохранной зоне моря. Но при обследовании территории и указанного земельного участка в 2020 – 2021 годах оценка нахождению переработанных отходов бурения в водоохранной зоне моря не давалась. В связи с чем в адрес Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора внесено представление прокурора об устранении нарушений и направлено информационное письмо о необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий по данному факту.

Что из этого следует? То, что индивидуальные предприниматели, осваивающие 200 соток земли в Яблочном, не имеют права держать на участке торфяной грунт из шлама. При переувлажнении он набухает, из него талыми водами и дождями будут вымываться токсичные вещества, загрязняющие природу. Они попадут в речку, а она понесет их в море.

По-хорошему, участок надо освобождать от отходов бурового производства, а их там уже горы. Ведь даже когда возмущенные сельчане били тревогу, самосвалы продолжали возить искусственный торф.

Разумеется, предприниматели, получившие в безвозмездное пользование два дальневосточных гектара, несут полную ответственность за их состояние. Они должны привести его в первоначальное состояние. Вопрос: будут ли они этим заниматься? А что если бросят и уйдут?

«Это может расцениваться, как уголовное преступление за нанесение ущерба природе», – считает руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Редакция вместе с экологами будет отслеживать ситуацию в с. Яблочное. Так что продолжение следует.

Людмила Степанец.