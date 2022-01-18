Сон Шекспира. В Чехов-центре поставят пластический спектакль по произведениям великого драматурга и поэта

В Сахалинском Меж­дународном театральном центре им. А. П. Чехова приступили к репетициям новой премьеры.

Над ней работает постановочная команда, подарившая островным зрителям первый в истории Чехов-центра пластический спектакль ONEGIN, который стал настоящим хитом. Премьерная постановка обещает быть еще грандиознее: масштабная декорация, авторская музыка, шикарные костюмы и интересные режиссерские находки.

Премьера «Шекспир.Сон» объединит в себе пять произведений Уильяма Шекспира. Трагедии «Макбет», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» будут сюжетно окаймлены менее известным творением автора – поздней пьесой «Зимняя сказка». Режиссер спектакля Маргарита Красных рассказала, что идея родилась весной прошлого года: «Когда зашел разговор о пластической постановке большой формы, мы с главным художником Чехов-центра Кириллом Пискуновым практически сразу решили, что это будет Шекспир.

Одна из причин, по которой я остановила свой выбор на этом авторе, – его театральность в лучшем значении этого слова. Сложнее оказалось определиться, какие пьесы лягут в основу нашего спектакля. Это был сложный и спорный процесс. Я выбирала те истории, которые были бы близки зрителю. Ведь многое на сцене будет решено через пластику с минимальным количеством текста, и мне хотелось, чтобы зрители чувствовали связь с автором, чтобы имена героев стали маячками, за которыми бы они шли, на интуитивном уровне считывая события, которые происходили в пьесах.

Но при этом двигались бы с нами по истории, рассказанной на сцене. Это будет спектакль о людях, их жизнях, переживаниях, о большой любви и больших потерях, о фатальных ошибках и великом прощении».

Труппа Чехов-центра приступила к первым репетициям. Важными составляющими будущей истории станут сцены сражений. Постановщиком сценического боя выступил артист театра Сергей Сергеев: «Сложно представить шекспировские пьесы без рукопашных схваток, боев на ножах или шпагах. У нас такие сцены встречаются в двух историях – «Макбет» и «Отелло». Так как это пластический спектакль, то не стоит задача показать бой в чистом виде.

Мы хотим передать атмосферу сражений посредством объединения элементов хореографии и сценического боя. Большой плюс для меня, как для постановщика, что я работаю со своими коллегами, которых очень хорошо знаю. Сейчас мы только в начале пути, придумываем связки, элементы, отрабатываем их, чтобы затем все, что мы наработали, легло в полотно спектакля, став с ним единым целым».

Как отметила режиссер Маргарита Красных, она рада, что постановщиком боев выступил не приезжий специалист, а именно артист Чехов-центра: «Это была моя инициатива, очень хочется максимально задействовать ресурсы театра.

Для меня важны проявления актеров не только в области артистических талантов, но и в раскрытии их новых умений. Я поработала с Сергеем в спектакле ONEGIN, как мне показалось, очень успешно. Надеюсь, что работа над новой постановкой даст ему возможность набраться опыта и получить удовольствие от созданного им на сцене».

Премьера постановки «Шекспир.Сон» состоится 26 и 27 марта.

Анна СКУДНОВА.